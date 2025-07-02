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Tatilde İzlenecek En Güzel 15 Gençlik Filmi: Okul Yok, Macera Var!

Tatilde İzlenecek En Güzel 15 Gençlik Filmi: Okul Yok, Macera Var!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 08:01

Okullar kapandı, çantalar rafa kalktı, sıra geldi yaz tatilinin tadını çıkarmaya! Kimimiz deniz kenarında serinlemeyi hayal ederken, kimimiz gölgede film izleyip hayallere dalmak ister. Eğer sen de yaz tatilinin o hafif, nostaljik ve özgür havasını sinema perdesinde yaşamak istiyorsan, tam yerindesin. Aşk, dostluk, büyüme sancıları ve yaz serüvenleriyle dolu bu 15 film; okuldan uzak, hayata biraz daha yakın hikâyeler anlatıyor. Tatil ruhunu iliklerine kadar hissettiren bu filmlerle yaz, ekran başında bile unutulmaz olabilir!

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1. The Way, Way Back (2013)

1. The Way, Way Back (2013)

Utangaç ve içine kapanık Duncan, yaz tatilini annesi ve onun yeni sevgilisiyle geçirmek zorundadır. Tatil sırasında bir su parkında işe girer ve burada hem kendini tanımaya hem de dostluk kurmaya başlar. Film, yazın genç bir çocuğun dönüşümünü anlatan sıcak ve içten bir hikâyeye sahip.

2. Call Me by Your Name (2017)

2. Call Me by Your Name (2017)

1980’lerin İtalya’sında geçen filmde, 17 yaşındaki Elio, ailesiyle geçirdiği yaz tatilinde, babasının öğrencisi Oliver’la yakınlaşır. Duygusal bir yaz aşkını ve ilk kez âşık olmanın büyüsünü anlatır. Tatil atmosferi, filmdeki duyguların yoğunluğunu daha da artırır.

3. Booksmart (2019)

3. Booksmart (2019)

Lisenin son gününde iki çalışkan ve kuralcı kız öğrenci, dört yıl boyunca erteledikleri çılgın partileri bir gecede yaşamak ister. Mezuniyet öncesi bu çılgın macera, eğlenceli olduğu kadar dokunaklıdır da. Tatilin eşiğinde yaşanan bu gece, onları beklenmedik şekilde değiştirir.

4. Moonrise Kingdom (2012)

4. Moonrise Kingdom (2012)

1960’ların Amerika’sında geçen film, yaz kampından kaçan iki çocuğun birlikte bir maceraya atılmasını konu alır. Wes Anderson’ın tarzıyla bezeli renkli, nostaljik ve masalsı bir atmosfer sunar. Gençlik, kaçış ve özgürlük temaları ön plandadır.

5. Adventureland (2009)

5. Adventureland (2009)

Üniversiteye başlamak üzere olan James, yaz tatilinde bir lunaparkta çalışmaya başlar. Burada kurduğu dostluklar ve yaşadığı ilk aşk, onu olgunlaştırır. 80’ler havasındaki bu film, yaz işlerinin düşündüğümüzden daha öğretici olabileceğini gösteriyor.

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6. The Kings of Summer (2013)

6. The Kings of Summer (2013)

Üç genç, ailelerinden sıkılıp ormanda kendi evlerini yaparak yazı orada geçirmeye karar verir. Başta özgürlük dolu görünen hayat, zamanla gerçeklerle yüzleşmelerine neden olur. Dostluk, bireyselleşme ve büyüme üzerine keyifli bir hikâye.

7. Little Miss Sunshine (2006)

7. Little Miss Sunshine (2006)

Küçük Olive, bir güzellik yarışmasına katılmak üzere ailesiyle yola çıkar. Tüm yazı kapsayan bu yolculuk, aile üyeleri arasında büyük değişimlere yol açar. Tatil havasında geçen ama duygusal derinliği olan bir film.

8. The Kissing Booth (2018)

8. The Kissing Booth (2018)

Yaz tatilinde açtıkları öpücük standı, lise öğrencisi Elle’in en iyi arkadaşının abisine âşık olmasıyla karışıklığa neden olur. Romantik komedi türündeki film, gençlik ve yaz aşkları üzerine eğlenceli bir hikâye sunuyor. Netflix’in popüler gençlik filmleri arasında.

9. To the Bone (2017)

9. To the Bone (2017)

Yaz tatilinde bir tedavi merkezine gönderilen Ellen, burada farklı geçmişlere sahip gençlerle tanışır. Her birinin kendi iç mücadelesi vardır. Yaz mevsimi, karakterlerin kendilerini iyileştirme yolculuğu için sembolik bir alan olur.

10. The Spectacular Now (2013)

10. The Spectacular Now (2013)

Lise son sınıfta olan Sutter, tatil boyunca alkol, aşk ve geçmişle hesaplaşmalarla boğuşur. Yeni tanıştığı Aimee ile ilişkisi, onu beklenmedik duygulara sürükler. Yazın gelişi, onun için gerçeklerle yüzleşme zamanıdır.

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11. Hot Summer Nights (2017)

11. Hot Summer Nights (2017)

1990’ların sonunda geçen film, yaz tatilinde ailesiyle Martha’s Vineyard’a gelen Daniel’ın, uyuşturucu ticaretine bulaşmasını anlatıyor. Bir yandan tehlikeli bir işe girerken diğer yandan tutkulu bir aşk yaşar. Retro havasıyla öne çıkan, karanlık bir yaz hikâyesi.

12. Moxie (2021)

12. Moxie (2021)

Lise öğrencisi Vivian, yaz tatili sonrası okulda yaşanan cinsiyetçi olaylara karşı bir fanzin yayımlar. Annesinin gençliğinden ilham alarak başlattığı bu hareket, okulda bir direnişe dönüşür. Genç kızların gücünü anlattığı kadar, yaz tatilinden sonra gelen değişimi de işliyor.

13. All Summers End (2017)

13. All Summers End (2017)

Gençliğin verdiği heyecanla yapılan bir hata, Erik’in yaz tatilini geri dönüşü olmayan bir suçlulukla gölgelendirir. Aşk, arkadaşlık ve vicdan arasında sıkışan Erik, bir yaz boyunca hem kendini hem de hayatın sert yüzünü keşfeder. Sessiz ama etkileyici tonuyla, yazın sadece eğlence değil, büyümenin de mevsimi olduğunu hatırlatıyor.

14. Palm Springs (2020)

14. Palm Springs (2020)

Bir düğün için tatilde olan Nyles ve Sarah, aynı günü tekrar tekrar yaşadıkları bir döngüye sıkışırlar. Tatil havasında başlayan film, varoluşsal bir sorgulamaya evrilir. Komedi ve dramı zekice harmanlıyor.

15. The Way Back (2020)

15. The Way Back (2020)

Lise basketbol takımına koçluk yapmaya başlayan eski bir sporcu, yaz boyunca hem takımı hem de kendini toparlamaya çalışır. Alkol bağımlılığı ve kişisel kayıplarla yüzleşir. Yaz tatili, onun yeniden başlaması için bir fırsat olur.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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