Tatilde İzlenecek En Güzel 15 Gençlik Filmi: Okul Yok, Macera Var!
Okullar kapandı, çantalar rafa kalktı, sıra geldi yaz tatilinin tadını çıkarmaya! Kimimiz deniz kenarında serinlemeyi hayal ederken, kimimiz gölgede film izleyip hayallere dalmak ister. Eğer sen de yaz tatilinin o hafif, nostaljik ve özgür havasını sinema perdesinde yaşamak istiyorsan, tam yerindesin. Aşk, dostluk, büyüme sancıları ve yaz serüvenleriyle dolu bu 15 film; okuldan uzak, hayata biraz daha yakın hikâyeler anlatıyor. Tatil ruhunu iliklerine kadar hissettiren bu filmlerle yaz, ekran başında bile unutulmaz olabilir!
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1. The Way, Way Back (2013)
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2. Call Me by Your Name (2017)
3. Booksmart (2019)
4. Moonrise Kingdom (2012)
5. Adventureland (2009)
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6. The Kings of Summer (2013)
7. Little Miss Sunshine (2006)
8. The Kissing Booth (2018)
9. To the Bone (2017)
10. The Spectacular Now (2013)
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11. Hot Summer Nights (2017)
12. Moxie (2021)
13. All Summers End (2017)
14. Palm Springs (2020)
15. The Way Back (2020)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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