Tatilde İzlenecek En Güzel 15 Gençlik Filmi: Okul Yok, Macera Var!

Gençliğin verdiği heyecanla yapılan bir hata, Erik’in yaz tatilini geri dönüşü olmayan bir suçlulukla gölgelendirir. Aşk, arkadaşlık ve vicdan arasında sıkışan Erik, bir yaz boyunca hem kendini hem de hayatın sert yüzünü keşfeder. Sessiz ama etkileyici tonuyla, yazın sadece eğlence değil, büyümenin de mevsimi olduğunu hatırlatıyor.