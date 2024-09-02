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Tarot Falına Göre 3 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 3 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 3 Eylül Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Onlusu"

Bu sıralar sende bazı küçük sıkıntılar görüyorum. Eğitim veya iş alanında bazı sorumlulukların aksamış, kendini rahat hissetmiyorsun. Eğer bugün biraz daha bu konulara yoğunlaşırsan her şey yavaş yavaş yoluna girecek.

Bununla beraber, ailenden biriyle maddi konular sebebiyle bir tartışma yaşayabilirsin. Bu süreçte olabildiğince sakin kalmaya çalışman çok önemli. Aksi durumunda, kalpler kırılabilir. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Asaların Onlusu"

Sen kötü düşüncelere, olumsuzluklara kapılabilirsin. O yüzden her ne olursa olsun bardağın hep dolu tarafından bakmaya çalışmalısın. Hayatta her şey insan içindir, iyiyi de kötüyü de deneyimlemek gerek. 

Bununla beraber, aşk hayatında bazı sorumluluklar alman gerekiyor. İletişiminizi artırmalı, sevgilinle ilişkinin nereye gittiğini konuşmalısınız. Kendinle ilgili bir konuşma yapmak, sana da ilişkinize de çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Uşağı"

Gelecekle ilgili kaygılarının olduğunu görüyorum. Bu kaygılarını düşüncelerine çok değer verdiğin bir insanla paylaşacaksın. Öğretmenin, aile büyüğün veya iş yerinden bir arkadaşın olabilir. Bu konuşma sana çok iyi gelecek, hayatında bazı şeyler rayına oturmaya başlayacak.

Bununla beraber, ailende bugün ufak bir sorun yaşanabilir fakat sen kriz yönetimi konusunda başarılı birisin.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Uşağı"

Hayatında şu sıralar her şey normal akışında gidiyor. Fakat bu normallik senin gibi macera peşinde koşan birisi için sıkıcı olmaya başlamış. Neyse ki birkaç gün içerisinde hayatında küçük değişiklikler olacak. Bu değişiklikler sana daha iyi hissettirecek. 

Ayrıca kariyerinde bir yükseliş dönemine girdiğinin müjdesini de vereyim. Hala öğrenciysen de önümüzdeki eğitim dönemi senin için oldukça iyi geçecek. Aynı şekilde çabalamaya devam et. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Aile fertlerinden birinin sana karşı sert bir tavrı olabilir. Fakat bu tavrın sebebi sadece yanlış anlaşılma. Kendini bu dönemde eksik ifade edebilir, tartışmalardan uzak durmak isteyebilirsin. Fakat asıl bu isteğin anlaşmazlıklara, dolayısıyla sorunlara yol açacak.

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin sıkıntılar bir süre daha devam edecek. Bu dönemde paranın kıymetini bilmeli, farazi harcamalarını biraz ertelemelisin.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Daha önce hiç girmediğin bir arkadaş ortamına girebilirsin. Farklı kültürden insanlarla tanışacak, hayatına yeni bir bakış açısı getireceksin. Bu aynı zamanda kariyer hayatını da etkileyecek. 

İsteklerin yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Sadece biraz zamana ihtiyacın var. Sen sabretmesini bilirsen gerçekten çok mutlu olacaksın.

Yarın görüşmek üzere!  :)

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Geçtiğimiz hafta güzel şeyler yaşamışsın ve onun etkileri hala üzerinde. Mutlu ve huzur dolusun. Aşkı doyasıya yaşadığın bugünlerde, hayatın güzel olduğunu hissediyorsun. Sana bir müjdem daha var. Önümüzdeki bir süre, hayatın bu şekilde hissettirmeye devam edecek. Kıymetini bil!

Fakat seni kariyer konusunda uyarmalıyım. Hayatın güllük gülistanlık tarafına odaklanıp da işlerini ihmal etme. İşine de dört elle sarılmasını bil.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Beşlisi"

Hane içerisinde küçük çaplı sorunlar var. Bu sorunlarda senin arka planda kaldığını, olaya müdahil olmadığını görüyorum. Fakat bu süreçte ailenden birisi, senin desteğine ihtiyaç duyabilir. Kimin yanında olduğuna ve haklıyı haksızı ayırt edebildiğinden emin ol.

Bununla beraber, aşk hayatın son zamanlarda yaşadığının en iyisini yaşatıyor sana. Ne istersen oluyormuş gibi hissedeceğin bir gün olacak. Sonunda şansın döndü galiba. Ne dersin? 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Son zamanlarda bir dileğin var. Aşk mı, kariyer mi orasını en iyi sen biliyorsun. O dileğinin gerçekleştiğini öğreneceksin en kısa zamanda. Bu seni inanılmaz mutlu edecek. Fakat, bu durumdan herkesin haberi olmamalı. Çünkü seni çekemeyen ve içten içe kötülüğünü isteyen insanlar var. Bunlardan kendini uzak tutman gerekli. Aldığın o sevinçli haberi, yaşadığın o güzel gelişmeyi bir süre kendine saklamanı tavsiye ederim.

Bununla beraber, sağlığın konusunda çok fevri davranıyorsun. Birkaç kontrole gitmeni öneririm. Sonuçta sağlık bu, hafife alınmaz. 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Bir süredir aklında ve kalbinde olan kişinin sana karşı duygularını daha açık belli edeceği bir döneme giriyorsun. Artık aranızdaki duvarları kaldırıyorsunuz. Bu sürecin sonunda ya çok büyük bir mutluluk var ya da büyük bir hüzün. Sonunu tam olarak kestiremesem de, yolunun açık olduğunu görüyorum.

Bu süreçte ayrıca maddi sıkıntıların da çözülüyor. Hatta birileri senden borç bile isteyebilir, haberin olsun.

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Evinize bir misafir geliyor. Bu kişi, akrabalarınızdan biri. Fakat senin çok da haz etmediğini görüyorum. Ev içerisinde bazı gerilimler yaşanabilir. Bunu engellemenin en iyi yolu ise biraz daha sakin olmak. 

Bununla beraber, arkadaşlarından birisiyle aranızın bozulduğunu görüyorum. Aranıza bir yalan girmiş gibi. Yoksa bir yasak aşk mı demeliydim? 

Yarın görüşmek üzere! :)

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Her ne kadar insanların fikirlerine değer versen de onların söylediklerine göre hareket etmemelisin. Özellikle de kalbinden geçenleri en iyi sen bilirsin. Aşk hayatındaki kararları, başkalarına danışarak almamalısın. Sadece hislerine güvenmeye bak.

Bununla beraber, kariyerinde gösterdiğin çaba ve azim her geçen gün biraz daha artıyor. Kendini kendine ispatladığın bir sürece giriyoruz. Bu şekilde devam edersen senin önüne kimse çıkamayacak bile.

Yarın görüşmek üzere!  :)

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