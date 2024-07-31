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Tarot Falına Göre 1 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 1 Ağustos Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 1 Ağustos Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, rahat uyuyamadığın için mi yoksa içsel sıkıntılardan mı bilmiyorum ama birazcık canın sıkkın uyanacaksın sevgili okurum. Senden, olabildiğince kendinden başka şeylere odaklanmanı istiyorum. Tüm gününü bu modda geçirmeni istemem sonuçta. Her şey düzelecek, buna inanmalısın :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem de seni bekliyor. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bakalım neler bekliyor seni? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, yoğun geçen günlerin yavaş yavaş seni bıraktığını görüyorum. Bana kalırsa hazır bu kadar vaktin varken geleceğin için planlar yapabilirsin sevgili okurum. Hem işlerin aceleye gelmiş olmaz hem de daha sakin bir kafayla düşünmüş olursun :) Bununla beraber, aşk hayatında güzel değişiklikler olacak benden söylemesi. İsminde 'B' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Bence ona bir şans vermelisin. Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, çevrendeki birinin çok hassas olduğu konuyla ilgili sıkıntılar çekeceğini söyleyebilirim. Senden, bu kişinin sorununu çözemesen bile en azından daha hassas yaklaşmanı istiyorum. 'Birlikten kuvvet doğar.' diye boşuna dememişler değil mi? Bununla beraber, sevdiğin birinin de sana sürprizi olacağını görüyorum. Sonucunda ise çok sevineceksin. Ay çok heyecanlandım! Dilerim, her şey gönlüne göre olur! arın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Aman aman neler görüyorum böyle? Bugün, o kadar sinirlisin ki en ufak olaydan dolayı patlayacakmışsın gibi hissediyorum. Bu böyle olmaz sevgili okuyucum. Valla nasıl yaparsın bilmiyorum ama buna bir 'dur' demen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline geçecek olan parayla borçlarını kapatabileceksin. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Valla ne yalan söyleyeyim bu aralar iki tane flörtünün olduğunu görüyorum sevgili okuyucum. Doğruluğu konusunda hiçbir şekilde yargılayamam tabii ki. Ancak bugün, ikisinin arasında bir seçim yapman gerektiğini görüyorum. Bence ikisini de seçmemelisin. Aşk bir seçenek değildir :) Lütfen, kendi hayatına odaklan olur mu? Bununla beraber, yakın zamanda bazı taşınma durumları da söz konusu olabilir. Buna hazırlıklı olmalısın. Bu değişim sana çok iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, kendinle ilgili çözmen gereken sorunları sonunda kendine itiraf ediyor ve kendinle daha barışık olmaya adım adım ilerliyorsun. Bir insan neden kendinden nefret eder bilmiyorum ama bu konuda kendine çok yüklenmişsin sevgili okuyucum. Bununla beraber, aşk hayatında da uzun zamandır istediğin o dinamiği yakalıyorsun. Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, kendine sürekli sorduğun ancak bir türlü cevabını bulamadığın soruların cevabını nihayet bulacaksın. Bunu yaparken en yakın arkadaşlarından bir tanesinin sana yardım ettiğini de göreceksin. Birbirinizin kıymetini bilmen gerekiyor. Ne mutlu bana! :) Bununla beraber, bir taşınma durumu olacak gibi geldi bana. Bu taşınma seni biraz strese sokuyor gibi hissettim. Kendini rahatlatmaya çalışmalısın. Rahatla olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bu aralar geçmişe çok fazla takılı kaldığını görüyorum ve senden, yaşadığın ana odaklanmanı istiyorum sevgili okurum. Geçmişimizi ve geleceğimizi düşünmemiz gerektiğini biliyorum ancak oralara takılı kaldığımız sürece günümüzü kaçırıyoruz. Kendine yeteri kadar odaklanmıyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetli olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yakın zaman öncesinde sevgilinle ayrıldığını görüyorum ve şu an tam anlamıyla onun depresifliğini yaşıyorsun. Çok klişe gelecek belki ama kendinde yapacağın bir değişim, bu ruh halinden çıkmana yardımcı olabilir. Zaman da her şeyin ilacı tabii, bunu unutmamalısın. Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir sürece giriş yapıyorsun sevgili okurum. Bol su içmeyi de ihmal etme olur mu? Malum havalar çok sıcak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bundan birkaç ay önceki hayatının senin için çok da verimli geçmediğini ve kendin için bazı kararlar aldığını görüyorum. Bu kararları bir süredir yerine getiremediğini düşünüyorsun ancak bugün, yavaş yavaş bazı şeylerin değiştiğini göreceksin. Değişim içindeyiz sürekli, bunu unutmamalısın. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacağını düşünüyorum. Sadece bu sürprizi biraz geç öğreneceksin. Sabırlı olmalısın :) Ayrıca, kariyerinde de birtakım fırsatlar geçecek eline. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Etrafında, seni etkisi altına almaya çalışan bir grup insan olduğunu görüyorum. Bu kişiler, sendeki potansiyeli gördükleri için yaptıkları hareketlerle resmen yoluna taş koyuyorlar. Senden, dikkatli olmanı ve bir sınır çizmeni istiyorum. Onlara istediklerini vermemelisin. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı yenilikler olacak gibi geldi bana. Güzel şeyler yaşamana çok az kaldı! Gelişmeleri benimle paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Ara ara hepimizin yaşadığı gibi, senin de etrafından sıkıldığını görüyorum. Her zaman takıldığın arkadaşlarınla görüşürken keyif almıyorsun sevgili okurum. Bugün, kimseye söz vermeden kendi başına zaman geçirmeni istiyorum. Bunun sana oldukça faydası olacak. Belki yürüyüşe çıkarsın, ne dersin? :) Bununla beraber, şu dönem stres yaptığın bir şey var gibi geldi bana. Her şeyin yoluna gireceğine inanmanı istiyorum. Sabırlı ol lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Ağustos ayı sana şans getirsin! ✨

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