Tanımlanamayan Bir Cisim: Gölgeleriyle İlk Kez Karşılaşan Miniklerin Masum Anları

Bebekler etraflarındaki her bir detayı keşfederek büyür. Bebeklerin gelişim süreci, bizim için sıradan olan detayların onlar için yepyeni ve değerli bilgiler olduğu, sürekli bir öğrenme ve keşfetme sürecidir. Bu minik keşifçiler, her bir ayrıntıyı öğrenirken, hayatı ve çevresini anlamlandırma yolunda ilerler. Elbette çevreyi algılama biçimleri de bizden tamamen farklıdır.
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Sosyal medyada bebeklerin ilk kez gölgeleri ile karşılaştığı anlar viral oldu.
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Gölgeleriyle tanışan bebeklerin korku dolu anları izleyenleri hem üzdü hem gülümsetti.
İşte o anlar;
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