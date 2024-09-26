Görüş Bildir
Haberler
Video
Tanımlanamayan Bir Cisim: Gölgeleriyle İlk Kez Karşılaşan Miniklerin Masum Anları

Tanımlanamayan Bir Cisim: Gölgeleriyle İlk Kez Karşılaşan Miniklerin Masum Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 13:15

İçerik Devam Ediyor

Bebekler etraflarındaki her bir detayı keşfederek büyür. Bebeklerin gelişim süreci, bizim için sıradan olan detayların onlar için yepyeni ve değerli bilgiler olduğu, sürekli bir öğrenme ve keşfetme sürecidir. Bu minik keşifçiler, her bir ayrıntıyı öğrenirken, hayatı ve çevresini anlamlandırma yolunda ilerler. Elbette çevreyi algılama biçimleri de bizden tamamen farklıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada bebeklerin ilk kez gölgeleri ile karşılaştığı anlar viral oldu.

Sosyal medyada bebeklerin ilk kez gölgeleri ile karşılaştığı anlar viral oldu.

Gölgeleriyle tanışan bebeklerin korku dolu anları izleyenleri hem üzdü hem gülümsetti.

Gölgeleriyle tanışan bebeklerin korku dolu anları izleyenleri hem üzdü hem gülümsetti.

İşte o anlar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın