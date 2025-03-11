Taklit Etmeden Duramadı: Tansu Dayan, Afra Saraçoğlu'nun "Rol Kesen" Bakışlarını Fena Tiye Aldı!
Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türk ünlüler de etkinliklerde boy gösteriyor. Aslıhan Malbora, Duygu Özaslan, Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi isimler, davetli olarak defilelerde yer alırken, sosyal medyada kombinleri ve paylaşımlarıyla gündem oldular.
Özellikle Afra Saraçoğlu’nun defilede verdiği pozlar ve yüz ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Hal böyle olunca ünlüleri tiye almasıyla meşhur fenomen Tansu Dayan da bu fırsatı kaçırmadı!
Daha önce Hande Erçel’in olay olan kombinini ve yürüyüşünü tiye alan Dayan, bu kez Afra Saraçoğlu’nu hedef aldı ve ünlü oyuncunun bakışlarını taklit ederek sosyal medyayı kahkahaya boğdu.
Paris Moda Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok konuşulan etkinliklerden biri oldu.
Özellikle Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde giydiği kombin sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Ancak Tansu Dayan’ın radarına takılan tek isim Hande Erçel olmadı. Moda haftasının diğer gündem olan isimlerinden biri de Afra Saraçoğlu’ydu.
Sosyal medyada Afra Saraçoğlu’nun defiledeki duruşu, yüz ifadeleri ve bakışları epey konuşuldu.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Dayan, önce Afra’nın kombiniyle dalga geçti ardından da oyuncunun moda haftasındaki bakışlarını birebir canlandırarak pozlar verdi.
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