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Taklit Etmeden Duramadı: Tansu Dayan, Afra Saraçoğlu'nun "Rol Kesen" Bakışlarını Fena Tiye Aldı!

Taklit Etmeden Duramadı: Tansu Dayan, Afra Saraçoğlu'nun "Rol Kesen" Bakışlarını Fena Tiye Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.03.2025 - 18:12

Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken, dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türk ünlüler de etkinliklerde boy gösteriyor. Aslıhan Malbora, Duygu Özaslan, Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi isimler, davetli olarak defilelerde yer alırken, sosyal medyada kombinleri ve paylaşımlarıyla gündem oldular. 

Özellikle Afra Saraçoğlu’nun defilede verdiği pozlar ve yüz ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Hal böyle olunca ünlüleri tiye almasıyla meşhur fenomen Tansu Dayan da bu fırsatı kaçırmadı! 

Daha önce Hande Erçel’in olay olan kombinini ve yürüyüşünü tiye alan Dayan, bu kez Afra Saraçoğlu’nu hedef aldı ve ünlü oyuncunun bakışlarını taklit ederek sosyal medyayı kahkahaya boğdu.

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Paris Moda Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok konuşulan etkinliklerden biri oldu.

Paris Moda Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok konuşulan etkinliklerden biri oldu.

Dünyaca ünlü markaların defileleri ve ünlü isimlerin şık davetlerde boy göstermesiyle dikkat çeken etkinlik aynı zamanda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bu yıl moda haftasına katılan Türk isimler de oldukça konuşuldu. Aslıhan Malbora, Duygu Özaslan, Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi isimler markaların özel davetlisi olarak Paris’teki defilelere katıldı.

Özellikle Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde giydiği kombin sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle Hande Erçel’in geçtiğimiz günlerde giydiği kombin sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Erçel’in tarzı kimileri tarafından çok beğenilirken, bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti. Ancak en dikkat çeken olaylardan biri de fenomen Tansu Dayan’ın Hande Erçel’in kombinini birebir taklit ederek sosyal medyada paylaşması olmuştu. 

Ünlü fenomen, evde bulduğu malzemelerle Erçel’in stilini yeniden yaratmış ve hatta onun havalı yürüyüşünü bile tiye alarak sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak Tansu Dayan’ın radarına takılan tek isim Hande Erçel olmadı. Moda haftasının diğer gündem olan isimlerinden biri de Afra Saraçoğlu’ydu.

Ancak Tansu Dayan’ın radarına takılan tek isim Hande Erçel olmadı. Moda haftasının diğer gündem olan isimlerinden biri de Afra Saraçoğlu’ydu.

Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncusu Afra Saraçoğlu, İspanyol moda devi Balenciaga’nın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na katıldı. Siyah şık kombini ve iddialı tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu defilede verdiği pozlarla gündem oldu. 

Ancak en çok konuşulan şey, Afra’nın bakışları ve kameralara karşı yaptığı mimikler oldu.

Sosyal medyada Afra Saraçoğlu’nun defiledeki duruşu, yüz ifadeleri ve bakışları epey konuşuldu.

Sosyal medyada Afra Saraçoğlu’nun defiledeki duruşu, yüz ifadeleri ve bakışları epey konuşuldu.

Kimileri ünlü oyuncunun doğal olduğunu savunurken kimileri de “Çok cringe olmuş” yorumları yaptı. Afra’nın o anların videoya çekildiğini hesaba katmadığını düşünenler de vardı. Fakat sosyal medyada yayılan bu görüntüler Tansu Dayan’ın gözünden kaçmadı.

Ünlüleri tiye almasıyla meşhur fenomen Tansu Dayan, yine boş durmadı ve Afra Saraçoğlu’nun olay olan mimiklerini taklit etti.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Dayan, önce Afra’nın kombiniyle dalga geçti ardından da oyuncunun moda haftasındaki bakışlarını birebir canlandırarak pozlar verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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