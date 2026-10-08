Susuz Yaz'ın Senaristi Sema Ergenekon'a Yapım Ekibinden Çiçek Jesti

Yapım şirketi, sete çıkılan günlerde dizinin senaristi Sema Ergenekon'a bir çiçek gönderdi. Ergenekon da bu jesti sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçeğin üzerindeki not ise kısa sürede dikkat çekti.

Notta şu ifadeler yer aldı: 'Sevgili Sema Ergenekon, hikâyemizin başladığı topraklarda Susuz Yaz'a merhaba dedik. Güçlü kaleminizin, yine söylenmemişi söyleyen ve geride iz bırakan bir hikâyeye imza atacağını bilmenin heyecanını yaşıyoruz.'

Ay Yapım, mesajın devamında ekip arkadaşlarına da değindi: 'Birbirinden değerli ve yetenekli ekip arkadaşlarımız ile çıktığımız bu yolda, unutulmaz anılarla dolu uzun soluklu bir süreç diliyoruz. Yolumuz açık olsun!'