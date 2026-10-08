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Susuz Yaz'ın Senaristi Sema Ergenekon'a Yapım Ekibinden Çiçek Jesti

Susuz Yaz'ın Senaristi Sema Ergenekon'a Yapım Ekibinden Çiçek Jesti

Kanal D yerli dizi
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın çekimleri, Adana'daki yağış nedeniyle yaşanan ertelemenin ardından başladı. Ay Yapım, sete çıkılan gün dizinin senaristi Sema Ergenekon'a çiçek gönderdi. Ergenekon'un paylaştığı çiçeğin notu dikkat çekti. Notta, Yargı ile Emmy kazanan senaristin kalemine özel bir vurgu vardı.

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Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı.

Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı.

Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in başrollerini paylaştığı Susuz Yaz'ın sete çıkış tarihi ilk olarak 6 Ekim Salı olarak açıklanmıştı. Ancak Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış planları değiştirdi ve ekip bir gün daha beklemek zorunda kaldı.

Hava şartları elverince Ay Yapım imzalı dizinin çekimleri başladı. Kadro 24 Eylül'de okuma provasında bir araya gelmişti. Oyuncular set öncesinde at binme dersleri almış, bölge ağzı üzerine de çalışmıştı.

Ay Yapım, sete çıkılan gün senarist Sema Ergenekon'a notlu bir çiçek gönderdi.

Ay Yapım, sete çıkılan gün senarist Sema Ergenekon'a notlu bir çiçek gönderdi.

Yapım şirketi, sete çıkılan günlerde dizinin senaristi Sema Ergenekon'a bir çiçek gönderdi. Ergenekon da bu jesti sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçeğin üzerindeki not ise kısa sürede dikkat çekti.

Notta şu ifadeler yer aldı: 'Sevgili Sema Ergenekon, hikâyemizin başladığı topraklarda Susuz Yaz'a merhaba dedik. Güçlü kaleminizin, yine söylenmemişi söyleyen ve geride iz bırakan bir hikâyeye imza atacağını bilmenin heyecanını yaşıyoruz.'

Ay Yapım, mesajın devamında ekip arkadaşlarına da değindi: 'Birbirinden değerli ve yetenekli ekip arkadaşlarımız ile çıktığımız bu yolda, unutulmaz anılarla dolu uzun soluklu bir süreç diliyoruz. Yolumuz açık olsun!'

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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