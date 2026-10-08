Susuz Yaz'ın Senaristi Sema Ergenekon'a Yapım Ekibinden Çiçek Jesti
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Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'ın çekimleri, Adana'daki yağış nedeniyle yaşanan ertelemenin ardından başladı. Ay Yapım, sete çıkılan gün dizinin senaristi Sema Ergenekon'a çiçek gönderdi. Ergenekon'un paylaştığı çiçeğin notu dikkat çekti. Notta, Yargı ile Emmy kazanan senaristin kalemine özel bir vurgu vardı.
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Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı.
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Ay Yapım, sete çıkılan gün senarist Sema Ergenekon'a notlu bir çiçek gönderdi.
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