Süper Lig'in Yeni Skor Tabelası Karşısında Neye Uğradığını Şaşıran Futbolseverler
Süper Lig'in Yeni Skor Tabelası Karşısında Neye Uğradığını Şaşıran Futbolseverler
TFF, Süper Lig'de yeni sezona yeni kupa ve yeni logoyla başlama kararı alırken bir değişiklik de ligin yayıncı kuruluşundan geldi. 2024-2025 sezonuna özel skor tabelası değişti. Yenilik, genel anlamda futbolseverlerin beğenisini kazanamadı.
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Süper Lig'de yeni sezon, Galatasaray - Hatayspor karşılaşması ile başladı.
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Karşılaşmayı ekranları başından izleyen milyonlarca futbolsever, yayıncı kuruluşun yeni sezondaki skor tabelasına tepki gösterdi.
İşte yeni skor tabelasına gelen yorumlar 👇
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