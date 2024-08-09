Süper Lig'in Yeni Skor Tabelası Karşısında Neye Uğradığını Şaşıran Futbolseverler

TFF, Süper Lig'de yeni sezona yeni kupa ve yeni logoyla başlama kararı alırken bir değişiklik de ligin yayıncı kuruluşundan geldi. 2024-2025 sezonuna özel skor tabelası değişti. Yenilik, genel anlamda futbolseverlerin beğenisini kazanamadı.