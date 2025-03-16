Sosyal Medyada Bir Anda Karşımıza Çıkan ve Milyonlarca Kişinin Dibini Düşüren Yakışıklılar

Pilot beyefendimiz ise sosyal medya keşfetimize 'Umreden dönen anne ve babasını uçağının kapısında karşılayan pilot' olarak düştü. Hem anne babanın gururlu ve duygusal halleri hem de pilotumuzun karizması kalplerimizi ısıttı.

Meşhur pilota sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar boş durur mu hiç? Hemen gidip pilotun sosyal meda profillerini de buldular :)