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Sosyal Medyada Bir Anda Karşımıza Çıkan ve Milyonlarca Kişinin Dibini Düşüren Yakışıklılar

Sosyal Medyada Bir Anda Karşımıza Çıkan ve Milyonlarca Kişinin Dibini Düşüren Yakışıklılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 16:48

Sosyal medya bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği iftar programında ezan okuyan öğrenciyi konuştu. Ezan okuyan genç, kısa sürede karizmasıyla gündem olurken Henry Cavill benzetmeleri de gecikmedi. Peki sosyal medya kullanıcıları, sadece bu gence mi yükselmişti? Elbette hayır.

Nice öğrenciler, nice öğretmenler, pilotlar, hatta ne iş yaptığını bilmediğimiz kişiler hem keşfetlerimizi hem de kalplerimizi ele geçirdi!

Gelin, bakalım bugüne kadar kimlere kimlere yükselmişiz :) 🚀

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"Annemin ve benim kriterlerimiz birleşince..."

"Annemin ve benim kriterlerimiz birleşince..."

Sosyal medya bugün, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında ezan okuyan gençle sallandı desek yeridir. 3 bin 100'den fazla öğrencinin yer aldığı iftar programında, bu genç arkadaşımız da gönüllü olarak ezan okudu. 

Videodaki genç hem dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill'a hem de Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd Efendi'ye benzetildi!

"Pilot şaka mı?"

"Pilot şaka mı?"

Pilot beyefendimiz ise sosyal medya keşfetimize 'Umreden dönen anne ve babasını uçağının kapısında karşılayan pilot' olarak düştü. Hem anne babanın gururlu ve duygusal halleri hem de pilotumuzun karizması kalplerimizi ısıttı.

Meşhur pilota sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar boş durur mu hiç? Hemen gidip pilotun sosyal meda profillerini de buldular :)

"Kocan olay!"

"Kocan olay!"

Geçtiğimiz günlerde bir çift, dua ederken çektikleri videoyu paylaştı. Video, farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimisi bu çifti tatlı ve samimi bulduğunu söylerken kimisi bu anların sosyal medyada paylaşılmasını saygısızlık olarak değerlendirdi. 

Gelen yorumlar arasında dua eden beyefendiye yükselenler de bi' hayli fazlaydı.

"Engin Öztürk yanında sönük kalmış."

"Engin Öztürk yanında sönük kalmış."

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Engin Öztürk, geçtiğimiz aylarda bir benzin istasyonunda hayranıyla fotoğraf çektirmişti. Karizması, yakışıklılığı ve fiziğiyle herkesi etkilemeyi başaran Engin Öztürk, bu fotoğrafta ise biraz sönük kalmıştıç

Fotoğrafı görenler, Engin Öztürk'e değil, benzin istasyonunda çalışan beyefendiye odaklanmıştı! Herkes bu beyefendinin kim olduğunu bulmak için yoğun bir mesai harcamıştı.

Din Kültürü Öğretmeni Vol.1

Din Kültürü Öğretmeni Vol.1

Aslında bütün bu yakışıklı fenomenlerin ilki, bir okula yeni atanan Din Kültürü öğretmeniydi. Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından sürekli paylaştığı bu genç öğretmenimiz, kısa sürede herkesin ilgi odağına haline gelmişti. Hatta herkes kendisine arkadaşlık isteği atmaya başlayınca, kotası dolmuştu!

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Din Kültürü Öğretmeni Vol.2

Din Kültürü Öğretmeni Vol.2

Meşhur olan ilk Din Kültürü öğretmeninin ardından farklı bir meslektaşı daha aynı yolda yürümeye başladı. Bir video ile meşhur olan öğretmenimizin Instagram hesabında şu anda 140 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

"Ben voleybol izlemeye başlıyorum."

"Ben voleybol izlemeye başlıyorum."

Ziraat Bankası'nın Fransız yıldızı Trevor Clevenot, özellikle Galatasaray HDI Sigorta ile oynanan maçtan sonra meşhur oldu. 30 yaşındaki yıldız isim, birçok kişiyi voleybol izlemeye ikna etti!

"Beşiktaşlı olmayan kaldı mı?"

"Beşiktaşlı olmayan kaldı mı?"
twitter.com

Alman model Tobias Reuter giydiği Beşiktaş formasıyla renk fark etmeksizin herkesin gönlünü kazanmayı başardı. Baırş Murat Yağcı'nın da yanında gördüğümüz Reuter, sosyal medyada herkesi kalpten götürecekti az kalsın.

Bonus: Alican Sabunsoy

Bonus: Alican Sabunsoy

Onu şimdilerde herkes tanıyor. 2023 yılında MasterChef'e katıldığı zamanlarda ise henüz kimse onun adını duymamıştı. Başarılı yemekleriyle de dikkat çeken isim, karizması sayesinde de yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Sosyal medyanın şişirme yakışıklılarından böö geldi mesela kıvanç mesela yakışıklı güvenlik neresi yakışıklı çözemedim, kendisi bu söylentiyi de yaymış olası... Devamını Gör