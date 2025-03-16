Sosyal Medyada Bir Anda Karşımıza Çıkan ve Milyonlarca Kişinin Dibini Düşüren Yakışıklılar
Sosyal Medyada Bir Anda Karşımıza Çıkan ve Milyonlarca Kişinin Dibini Düşüren Yakışıklılar
Sosyal medya bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği iftar programında ezan okuyan öğrenciyi konuştu. Ezan okuyan genç, kısa sürede karizmasıyla gündem olurken Henry Cavill benzetmeleri de gecikmedi. Peki sosyal medya kullanıcıları, sadece bu gence mi yükselmişti? Elbette hayır.
Nice öğrenciler, nice öğretmenler, pilotlar, hatta ne iş yaptığını bilmediğimiz kişiler hem keşfetlerimizi hem de kalplerimizi ele geçirdi!
Gelin, bakalım bugüne kadar kimlere kimlere yükselmişiz :) 🚀
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Sosyal medyanın şişirme yakışıklılarından böö geldi mesela kıvanç mesela yakışıklı güvenlik neresi yakışıklı çözemedim, kendisi bu söylentiyi de yaymış olası... Devamını Gör