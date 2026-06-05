Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarından Yapılmış En Beklenmedik Paylaşımlar
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Ünlüler genellikle sosyal medyadaki ortamdan etkilenmemek için hesaplarını danışman veya ajanslarına yönettirebiliyor. Ancak pek çok ünlü de bu tip filtrelere önem vermiyor. Bu yüzden yaptıkları bazı paylaşımlar ilginçlikleriyle gündeme gelebiliyor. Bir X kullanıcısı da en saçma ünlü postlarını sordu. Pek çok yanıt geldi.
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İlk paylaşım şöyleydi.
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Fatih Portakal'ın ayakları da "ne alaka" dedirtmişti.
Hakan Çalhanoğlu'nun ilginç postları mevcut.
Unutulmazlardan...
Aşırı öfke içerir...
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Zirveye oynayacak bir paylaşım.
Eski Galatasaray futbolcusu Luyindama'nın paylaşımı da akıllara geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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