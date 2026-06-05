Ünlülerin Sosyal Medya Hesaplarından Yapılmış En Beklenmedik Paylaşımlar

Ünlüler genellikle sosyal medyadaki ortamdan etkilenmemek için hesaplarını danışman veya ajanslarına yönettirebiliyor. Ancak pek çok ünlü de bu tip filtrelere önem vermiyor. Bu yüzden yaptıkları bazı paylaşımlar ilginçlikleriyle gündeme gelebiliyor. Bir X kullanıcısı da en saçma ünlü postlarını sordu. Pek çok yanıt geldi.