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Son Dönemlerde Yaşadıkları Şehirleri Terk Ederek Kasabalara ve Deniz Kenarı Yerlere Taşınan Ünlüler

Son Dönemlerde Yaşadıkları Şehirleri Terk Ederek Kasabalara ve Deniz Kenarı Yerlere Taşınan Ünlüler

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 15:03

İstanbul'un kaotik şehir hayatı ve trafiği zaman zaman kimilerini bunaltabiliyor. Ünlü isimlerden bazıları da şehir hayatından uzaklaşmak için sahil kasabalarını tercih ediyorlar.

İşte son yıllarda İstanbul'u terk edip deniz kenarı yerlere taşınan ünlü isimlere birlikte bakalım.👇

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1. Janset

1. Janset

Oyuncu aynı zamanda sunucu Janset Paçal, Datça'ya taşındı.

2. Sinan Kaynakçı

2. Sinan Kaynakçı

Sevilen grup Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı Datça'ya taşındı.

3. Derya Köroğlu

3. Derya Köroğlu

Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu Datça'ya taşındı.

4. Mesut Yar

4. Mesut Yar

Gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar, Datça'ya taşındı.

5. Yılmaz Erdoğan

5. Yılmaz Erdoğan

Ünlü oyuncu, senarist aynı zamanda yönetmen Yılmaz Erdoğan, Fethiye Köyceğiz'e taşındı.

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6. Özlem Tekin

6. Özlem Tekin

Şarkıcı Özlem tekin Bodrum Milas'a taşındı.

7. Aslıhan Gürbüz

7. Aslıhan Gürbüz

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz Ayvalık'a taşındı.

8. Atilla Saral - İnci Türkay

8. Atilla Saral - İnci Türkay

Atilla Saral ve İnci Türkay çifti Kaz Dağları'nda bir yaşam sürüyorlar.

9. Tarık Tarcan

9. Tarık Tarcan

Bir dönem oyunculuk yapan Tarık Tarcan Bozburun'da yaşıyor.

10. Cemil İpekçi

10. Cemil İpekçi

Ünlü modacı Cemil İpekçi Bodrum'a taşındı.

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11. Tuğkan Gönültaş

11. Tuğkan Gönültaş

Ünlü Youtuber Tuğkan Gönültaş İzmir'in Selçuklu ilçesine taşındı.

12. Ceyda Fırat Albayram

12. Ceyda Fırat Albayram

Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra bırakarak sosyal medyada işiyle uğraşan çift İzmir'in Selçuklu ilçesine taşındı.

13. Hayko Cepkin

13. Hayko Cepkin

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Hayko Cepkin, İzmir'in Selçuklu ilçesinde yaşıyor.

14. Doğa Rutkay

14. Doğa Rutkay

'Güldür Güldür Show'la hayatımıza giren Doğa Rutkay ailesiyle birlikte İzmir'in Urla ilçesine taşındı.

15. Zeynep Bastık

15. Zeynep Bastık

Genç şarkıcı Zeynep Bastık Urla'ya taşındı.

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16. Gizem Karaca

16. Gizem Karaca

Güzel oyuncu Gizem Karaca Urla'ya taşındı.

17. Arzum Onan

17. Arzum Onan

Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan İzmir'in Foça ilçesine taşındı.

18. İpek Açar ve Alper Kömürcü

18. İpek Açar ve Alper Kömürcü

Prodüksiyon şirketleri olan İpek Açar ve Alper Kömürcü Bodrum'a taşındı.

19. Işın Karaca

19. Işın Karaca

Şarkıcı Işın Karaca Urla'ya taşındı.

20. Bülent Polat

20. Bülent Polat

Sinema oyuncusu Bülent Polat Çanakkale'ye taşındı.

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21. Bahadır Tatlıöz

21. Bahadır Tatlıöz

Müzisyen Bahadır Tatlıöz Bodrum Gümüşlük'te yaşıyor.

22. Özgü Namal

22. Özgü Namal

Başarılı oyuncu Özgü Namal İzmir'e taşındı.

23. Eren Bakıcı

23. Eren Bakıcı

Hepsi 1 grubunun üyelerinden Eren Muğla'ya taşındı.

24. Fettah Can ve Cansu Kurtçu

24. Fettah Can ve Cansu Kurtçu

Söz yazarı ve şarkıcı Fettah Can ve Cansu Kurtçu Bodrum'da yaşıyor.

25. Yonca Evcimik

25. Yonca Evcimik

Şarkıcı Yonca Evcimik Bodrum'a taşındı.

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26. Ata Demirer

26. Ata Demirer

Ünlü komedyen Ata Demirer Bozcaada'da yaşıyor.

27. Mehmet Akif Alakurt

27. Mehmet Akif Alakurt

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt Kaş'ta yaşıyor.

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