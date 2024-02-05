Son Dönemlerde Yaşadıkları Şehirleri Terk Ederek Kasabalara ve Deniz Kenarı Yerlere Taşınan Ünlüler

İstanbul'un kaotik şehir hayatı ve trafiği zaman zaman kimilerini bunaltabiliyor. Ünlü isimlerden bazıları da şehir hayatından uzaklaşmak için sahil kasabalarını tercih ediyorlar.

İşte son yıllarda İstanbul'u terk edip deniz kenarı yerlere taşınan ünlü isimlere birlikte bakalım.👇