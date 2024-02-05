Son Dönemlerde Yaşadıkları Şehirleri Terk Ederek Kasabalara ve Deniz Kenarı Yerlere Taşınan Ünlüler
Son Dönemlerde Yaşadıkları Şehirleri Terk Ederek Kasabalara ve Deniz Kenarı Yerlere Taşınan Ünlüler
İstanbul'un kaotik şehir hayatı ve trafiği zaman zaman kimilerini bunaltabiliyor. Ünlü isimlerden bazıları da şehir hayatından uzaklaşmak için sahil kasabalarını tercih ediyorlar.
İşte son yıllarda İstanbul'u terk edip deniz kenarı yerlere taşınan ünlü isimlere birlikte bakalım.👇
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1. Janset
2. Sinan Kaynakçı
3. Derya Köroğlu
4. Mesut Yar
5. Yılmaz Erdoğan
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6. Özlem Tekin
7. Aslıhan Gürbüz
8. Atilla Saral - İnci Türkay
9. Tarık Tarcan
10. Cemil İpekçi
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11. Tuğkan Gönültaş
12. Ceyda Fırat Albayram
13. Hayko Cepkin
14. Doğa Rutkay
15. Zeynep Bastık
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16. Gizem Karaca
17. Arzum Onan
18. İpek Açar ve Alper Kömürcü
19. Işın Karaca
20. Bülent Polat
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21. Bahadır Tatlıöz
22. Özgü Namal
23. Eren Bakıcı
24. Fettah Can ve Cansu Kurtçu
25. Yonca Evcimik
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26. Ata Demirer
27. Mehmet Akif Alakurt
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