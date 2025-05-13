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Soma Faciasının 11. Yıl Dönümü: Facianın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

Soma Faciasının 11. Yıl Dönümü: Facianın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2025 - 02:49

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencimiz hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazalarından biri olan facianın üstünden tam 11 yıl geçti. Ancak ne yaşananlar unutuldu ne de bu acı olayın ardından yaşananlar...

11 yılda sarılamayan acıların üstüne Soma davaları olarak bilinen facianın yargı süreci  onunda haklarında hapis cezası verilmiş maden işletmecileri salıverildi. Kamu görevlileri arasında tutuklanan olmadı. Davada tutuklu bulunan yalnızca iki isim var: dava dosyasını takip eden iki avukat olan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay

BBC Türkçe, 11 yıl önce yaşanan facianın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

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BBC Türkçe, Soma faciasının 11. yıl dönümünde faciaya ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan kömür madeninde çıkan yangın sonucu 301 madencimiz hayatını kaybetmişti.

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan kömür madeninde çıkan yangın sonucu 301 madencimiz hayatını kaybetmişti.

Yerin 400 metre altında, 787 işçinin maden ocağında olduğu sırada elektrik panolarından çıktığı iddia edilen bir yangın meydana gelmişti. Çıkan yangın, Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden birine yol açtı. Günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonunda 301 madencimiz hayatını kaybetti.

Yaralı kurtulan işçiler "Makine iki yıldır ötüyordu, kazılmaması gereken metan gazlı bölgeyi kazıyorduk." demişlerdi.

Yaralı kurtulan işçiler "Makine iki yıldır ötüyordu, kazılmaması gereken metan gazlı bölgeyi kazıyorduk." demişlerdi.

Madeni işleten firmanın sahibi Alp Gürkan'ın 500 kişinin 20 günlük oksijen ve gıda ihtiyaçlarının karşılanabileceği yaşam odaları olduğu açıklamasının aksine işçilerin bir çoğu yaşam odalarını görmediklerini açıklamışlardı.

Soma davasında haklarında hapis cezası verilmiş maden işletmecileri salındı.

Soma davasında haklarında hapis cezası verilmiş maden işletmecileri salındı.

İhmaller zincirinin araştırıldığı ve Somalı ailelerin açtığı davalar sonucunda maden işletmecilerin tamamı salındı. Kamu görevlilerinden tutuklanan olmadı. Soma davasında tutuklu yargılanan yalnızca iki isim var: Dava dosyasını takip eden iki avukat olan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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bisey diyen hatun

O güzel insanlar atlara binip gittiler. Demirin tuncu insanın... Güzel ülkemin güzel insanları imkansızlık, çaresizlik, umutsuzluk içimde karanlığa mahkum.

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