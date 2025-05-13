Soma Faciasının 11. Yıl Dönümü: Facianın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Paylaşıldı

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencimiz hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazalarından biri olan facianın üstünden tam 11 yıl geçti. Ancak ne yaşananlar unutuldu ne de bu acı olayın ardından yaşananlar...

11 yılda sarılamayan acıların üstüne Soma davaları olarak bilinen facianın yargı süreci onunda haklarında hapis cezası verilmiş maden işletmecileri salıverildi. Kamu görevlileri arasında tutuklanan olmadı. Davada tutuklu bulunan yalnızca iki isim var: dava dosyasını takip eden iki avukat olan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay.

BBC Türkçe, 11 yıl önce yaşanan facianın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.