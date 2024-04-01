ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 3 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 3 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 3 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Nisan 2024 - 9 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haftanın indirimleri;
👇
Bahar temizliği için ihtiyacınız olan ürünler👇
Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
Home Plus Kurutmalık 299 TL
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda