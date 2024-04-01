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ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 3 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dikey Süpürge Geliyor! 3 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.04.2024 - 12:04

ŞOK 3 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Nisan 2024 - 9 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın indirimleri;

Haftanın indirimleri;

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Bahar temizliği için ihtiyacınız olan ürünler👇

Bahar temizliği için ihtiyacınız olan ürünler👇

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL 

  • Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 899 TL 

  • Fantom Girdap CS 9000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL

  • Jeo Set Tablet Mop 249 TL

  • Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 229 TL 

  • El Mopu 79,95 TL

  • Yengeç / Kelebek Mop 199 TL 

  • Pedallı Spin Mop 349 TL 

  • Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL 

  • Katlanır Maşrapa 16,95 TL 

  • Katlanır Sele 149 TL

  • Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL 

  • Muhafazalı Topuz Wc Fırçası Takımı 32,95 TL 

  • Hünerli Plastik Camsil 25 TL 

  • Lavabo, Küvet, Ütü, Bulaşık Fırçası 25 TL 

  • Hamarat Fırçalı Faraş 25 TL 

  • Karizma Tuvalet Fırçası 25 TL 

  • Hamarat Klozet Fırçası Takımı 25 TL

Home Plus Kurutmalık 299 TL

Home Plus Kurutmalık 299 TL

  • Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL 

  • 2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL 

  • Havlu Bone 39,95 TL

  • Metal Tuvalet Kağıtlığı 299 TL 

  • Klozet Kapağı 99,95 TL 

  • Banyo Köşe Rafı 129 TL 

  • 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL 

  • Kristal Vantuzlu Paspas 79,95 TL 

  • Bulaşık Altlığı 34,95 TL 

  • Ayakkabı Çekeceği 19,95 TL 

  • Proff Terapi Banyo Süngeri 39,95 TL

  • 9'lu Silikon Moblen Askı 49,95 TL 

  • 10'lu Silikon Mandal 34,95 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL 

  • Esem Kadın / Erkek Terlik 229 TL

  • Kadın Tokalı Terlik 79,95 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Bato Slip 54,95 TL 

  • Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 54,95 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 54,95 TL 

  • Erkek Boxer 59,95 TL 

  • Kitap Çeşitleri 24,90 TL

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