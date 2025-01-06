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ŞOK'a Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 8 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 8 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.01.2025 - 15:00

ŞOK 8 Ocak ile 15 Ocak 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Ocak ile 15 Ocak 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Skytech 43" Full HD Android Smart Tv 6.999 TL,

Skytech 43" Full HD Android Smart Tv 6.999 TL,

  • Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL, 

  • 6'lı Borosilikat Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL, 

  • 200 ml Cam Kupa 29,95 TL, 

  • 700 ml Borosilikat Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL,

  • Sinbo Cam Su Isıtıcı 549 TL,

  • Dikdörtgen Emaye Tepsi 149 TL, 

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL, 

  • Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL, 

  • Silvercrest Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,

  • Borosilikat Gold Kulplu Line Kupa 59,95 TL, 

  • Borosilikat Bambu Tabaklı Çay Bardağı 69,95 TL,

  • Borosilikat Line Cam Fincan Seti 79,95 TL, 

  • 13 parça Borosilikat Cam Kupalı Ahşap Set 249 TL,

  • Borosilikat Cam Matara 149 TL, 

  • Çelik Cezve 99,95 TL,

  • 750 ml Su Şişesi 34,95 TL, 

  • Bölmeli Saklama Kabı 24,95 TL, 

  • 7,5 litre Sürgülü Erzak Kabı 119 TL, 

  • 12 litre Geniş Sürgülü Erzak Kabı 139 TL, 

  • Sarımsak Ezici 59,95 TL, 

  • 6'lı Oslo Lokumluk 89,95 TL, 

  • 4'lü Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • Sızdırmaz Saklama Kabı Yuvarlak / Dükdörtgen 2'li Set 99,95 TL

Günün fırsatları için tıklayın.

Slazenger Polar Üst 499 TL,

Slazenger Polar Üst 499 TL,

  • Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 399 TL,

  • Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL, 

  • Slazenger Ribanalı Eşofman Altı 369 TL,

  • Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 349 TL ,

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL, 

  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL, 

  • Erkek Polar Gömlek 299 TL, 

  • Chantale Kadın Tayt 79,95 TL, 

  • Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL, 

  • Kadın Terlik 159 TL, 

  • Kadın Kuzu Kumaş Terlik 239 TL, 

  • Erkek Keçe Terlik 239 TL, 

  • Kadın Kalın Taban Peluş Terlik 119 TL,

  • Uyku Çorabı 34,95 TL

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 450 gram Kellogs Cocopops 50 TL, 

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 49 TL, 

  • 75 gram Superfresh Klasik Ton Balığı 30 TL, 

  • 162 gram Ülker Dankek Donut Marshmallowlu Kek 39 TL,

  • 75 ml Nivea Deodorant Çeşitleri 55 TL

Kışlık ısıtıcılar

Kışlık ısıtıcılar
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The North Face ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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