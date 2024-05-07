Siyasette “Yumuşama” Dönemi: Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşebilir

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında Ankara’da “yumuşama” dönemi başladı. CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesiyle başlayan dönemde, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı.