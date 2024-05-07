Siyasette “Yumuşama” Dönemi: Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşebilir
Siyasette “Yumuşama” Dönemi: Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan Görüşebilir
31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında Ankara’da “yumuşama” dönemi başladı. CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesiyle başlayan dönemde, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmiş ve ikilinin görüşmesi Ankara’nın gündemine oturmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “siyasette yumuşama dönemi” ifadelerini kullanmış ve en kısa zaman CHP’yi ziyaret edeceğini söylemişti.
CHP’ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Tv100’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun görüşme ile ilgili fikirlerini açıkladı.
İmamoğlu’nun görüşmeden rahatsız olmadığını söyleyen Sevinç, bilakis “yumuşama” döneminden memnun olduğunu söyledi.
Sevinç, Ekrem İmamoğlu’nun da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebileceğini de sözlerine ekledi.
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