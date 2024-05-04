Erdoğan ve Özel Görüşmesi: Deniz Zeyrek’ten Plan İddiası
Erdoğan ve Özel Görüşmesi: Deniz Zeyrek’ten Plan İddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılan görüşmenin yankıları sürüyor. Sözcü Gazetesi’nden Deniz Zeyrek, görüşmede yaşananları kaleme aldı ve Erdoğan’ın görüşme amacı için ilginç bir iddia ortaya attı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra CHP ile temas kurmuş ve genel başkan Özgür Özel’i AK Parti’de ağırlamıştı.
Sözcü Gazetesi’nde Deniz Zeyrek, Erdoğan’ın görüşmedeki amacının Özgür Özel’i, Ekrem İmamoğlu karşısında daha da güçlendirmek olduğunu iddia etti.
“Öncelikle sandığın demokrasilerde ne kadar güçlü bir yer tuttuğunu bir defa daha gördük. Erdoğan’ın dilinde “Özgür Efendi”nin “Özgür Bey”e dönüşmesi, Özel’i muzaffer yapan sandığın sonucudur.”
“Erdoğan’ın 18 yıl sonra CHP’ye gitmeyi planlaması, yine CHP’yi birinci yapan sandığın sonucudur.”
“Belki siz katılmazsınız ama kişisel bir değerlendirmem daha var; Erdoğan, Özgür Özel’i 2028’in favori Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu karşısında güçlendirmek istiyor.”
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“Ez cümle, “sandık nelere kadir” demeden edemiyor insan.”
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