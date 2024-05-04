Erdoğan ve Özel Görüşmesi: Deniz Zeyrek’ten Plan İddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılan görüşmenin yankıları sürüyor. Sözcü Gazetesi’nden Deniz Zeyrek, görüşmede yaşananları kaleme aldı ve Erdoğan’ın görüşme amacı için ilginç bir iddia ortaya attı.