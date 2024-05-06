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Tarih ve Saat Belli Oldu: Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret

Tarih ve Saat Belli Oldu: Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret

Özgür Özel Devlet Bahçeli
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 18:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'da ziyaret edecek. 

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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürpriz bir ziyaret geldi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürpriz bir ziyaret geldi.

Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'da TBMM'de ziyaret edeceği öğrenildi.

Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'da TBMM'de ziyaret edeceği öğrenildi.
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Talha Salcı

Ne gerek var,adamin bi kufur etmedigi kalmiş,o.ozel in bu kadar şirinliği çok fazla,yarin hüda par la olmaz umarım.

merve

Git konuş da saçmalamayı bıraksın artık. 🙄

turk turkoglu

Dostlarını yakın düşmanları daha yakın tut.Aferin yapıyorsun bu sporu, böyle içten fethedeceksin.