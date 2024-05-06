Tarih ve Saat Belli Oldu: Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret
Tarih ve Saat Belli Oldu: Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'da ziyaret edecek.
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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürpriz bir ziyaret geldi.
Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yarın saat 12.00'da TBMM'de ziyaret edeceği öğrenildi.
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Ne gerek var,adamin bi kufur etmedigi kalmiş,o.ozel in bu kadar şirinliği çok fazla,yarin hüda par la olmaz umarım.
Git konuş da saçmalamayı bıraksın artık. 🙄
Dostlarını yakın düşmanları daha yakın tut.Aferin yapıyorsun bu sporu, böyle içten fethedeceksin.