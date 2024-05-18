“Siyasette Yumuşama” Buraya Kadar: Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nde öğretmen atamalarına kısıtlama getiren hükümeti eleştirdi. Özel, “Ecevit'i, ‘Madem atamayacaktın, 68 bin günahsızı neden okuttun?' diye eleştiren Erdoğan'a sesleniyorum; Madem atamayacaktın, bir milyon günahsıza neden umut verdin?” ifadelerini kullandı.