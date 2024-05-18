“Siyasette Yumuşama” Buraya Kadar: Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Eleştiri
“Siyasette Yumuşama” Buraya Kadar: Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Eleştiri
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nde öğretmen atamalarına kısıtlama getiren hükümeti eleştirdi. Özel, “Ecevit'i, ‘Madem atamayacaktın, 68 bin günahsızı neden okuttun?' diye eleştiren Erdoğan'a sesleniyorum; Madem atamayacaktın, bir milyon günahsıza neden umut verdin?” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bugün İstanbul’da CHP’nin önderliğinde 'Büyük Eğitim Mitingi’ düzenlendi. İstanbul Saraçhane’de yapılan mitingde kürsüye çıkan Özgür Özel, kamuda uygulanan tasarruf planı kapsamında öğretmen atamalarına kısıtlama getiren hükümeti eleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tasarruf planına göre, 3 yıl boyunca sadece artık emekli olan personelin yerine atama yapılacak.
Sözlerine Türkan Saylan'ı, yakın zamanda öldürülen İbrahim Oktugan ve terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenleri anarak başlayan Özgür Özel, MEB’in hazırladığı yeni müfredata tepki gösterdi.
“Ecevit'i eleştiren Erdoğan'a sesleniyorum. Madem atamayacaktın bu bir milyon günahsızı niye okuttun? Niye diploma verdin? Onlara niye sırtını dönüyorsun.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i imamhatip mezunlarının kısıtlanan eğitim hakkı için eleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
“İtibardan tasarruf olur eğitimden olmaz” diyen Özgür Özel; “223 bin emekli var, 20 bin atıyorlar. 'Üç yıl tasarruf yapacağız, emekli kadar atayacağız.' Bu hesapla öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla ihtiyaç var. Hiç öğretmen almasak 65 yıl sürecek bütün öğretmenlerin atanması. İtibardan tasarruf olur, eğitimden tasarruf olmaz.” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel son olarak kamuya atama uygulanan mülakat sistemini de eleştirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın