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Özgür Özel’den Kobani Davası Kararları Yorumu: “Kabul Edilebilir Tarafı Yok”

Özgür Özel’den Kobani Davası Kararları Yorumu: “Kabul Edilebilir Tarafı Yok”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.05.2024 - 21:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kararlarına tepki göstererek “Cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.

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Kobani kararlarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk tepki geldi.

Kobani kararlarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk tepki geldi.

Davanın ‘siyasi’ olduğunu belirten Özel “Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil” dedi.

Davanın ‘siyasi’ olduğunu belirten Özel “Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil” dedi.

Sözcü TV’de İpek Özbey, Uğur Dündar ve Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Özel’in açıklamaları şöyle:

Sözcü TV’de İpek Özbey, Uğur Dündar ve Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Özel’in açıklamaları şöyle:

“İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava. Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş’a ve Fiden Yüksekdağ’a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok. Davayı bir hukuki dava olarak değerlendirmek yerine, tabi bir partinin genel başkanı olmasam her beraat edenleri, yaptığı yeterli görülüp bırakılanları ve ağır cezalar alanları hangi kategorilerde değerlendirmek gerektiği üzerine farklı beyin jimnastiği yapabilirim ama kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil.”

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