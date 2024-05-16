Özgür Özel’den Kobani Davası Kararları Yorumu: “Kabul Edilebilir Tarafı Yok”
Özgür Özel’den Kobani Davası Kararları Yorumu: “Kabul Edilebilir Tarafı Yok”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kararlarına tepki göstererek “Cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.
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Kobani kararlarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk tepki geldi.
Davanın ‘siyasi’ olduğunu belirten Özel “Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil” dedi.
Sözcü TV’de İpek Özbey, Uğur Dündar ve Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Özel’in açıklamaları şöyle:
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