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Sıralama Şaşırttı! Libidosu En Yüksek Burçlar Belli Oldu!

Sıralama Şaşırttı! Libidosu En Yüksek Burçlar Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:00

Astrolojinin hayatımızın birçok alanına dair bilgi verdiği şüphesiz bir gerçek. Bu sefer de libidosu en yüksek burçlar açıklandı. 

Gelin bu listede sizin burcunuz var mı birlikte bakalım!

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Uzun yıllardır burçlar hakkında bazı saptamalarda bulunur hatta yeni tanıştığımız kişilere de ilk olarak burcunu sorarız.

Uzun yıllardır burçlar hakkında bazı saptamalarda bulunur hatta yeni tanıştığımız kişilere de ilk olarak burcunu sorarız.

Çünkü karşımızdaki kişinin burcunu öğrenmek bir nevi onun kişisel özelliklerini tahmin etmek anlamına geliyor.

Çünkü karşımızdaki kişinin burcunu öğrenmek bir nevi onun kişisel özelliklerini tahmin etmek anlamına geliyor.

En sadık, en güvenilir, en sabırsız derken bu sefer de libidosu en yüksek burçlar açıklandı. Gelin, bu listede hangi burçlar var birlikte bakalım!

En sadık, en güvenilir, en sabırsız derken bu sefer de libidosu en yüksek burçlar açıklandı. Gelin, bu listede hangi burçlar var birlikte bakalım!

Listenin başını Terazi burcu çekiyor!

Listenin başını Terazi burcu çekiyor!

Astroloji uzmanlarına göre, libido konusunda en yüksek seviyede olan burçlar arasında terazi burçları ilk sırada yer alıyor. Flört etmeyi ve keyifli aktiviteler yapmayı çok seven bu burç, zarafet ve uyumun sembolü olarak biliniyor. Terazi burçları, cinsel birlikteliklerde ufak oyunlar oynamaktan da büyük keyif alıyorlar.

Ateş grubunun üyesi yay burcu da listede.

Ateş grubunun üyesi yay burcu da listede.

Ateş elementinin etkisi altında olan yay burcu libido konusundaki farklı deneyimlere her daim meraklıdır. Flörtöz ve ani aşklara eğilimli bu burç, özgürlüğüne düşkünlüğü ile bilinir ve bu tutku onları yatak odasında da etkiler.

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Bir diğer burcumuz Boğa...

Bir diğer burcumuz Boğa...

Libido yüksekliği boğa burcunun bazen başına dert olsa da bu burç çapkınlıklarıyla öne çıkar. Her zaman değer vermeyi bilen ve sadakatle anılan bir burç olan boğa, ilişkilerinde yüksek libidosuyla göz doldurur.

Tabii ki son olarak olmazsa olmaz Akrep burcu.

Tabii ki son olarak olmazsa olmaz Akrep burcu.

Akrep burcu cinsellik dendiğinde akla gelen ilk burç olsa da bu listenin sonunda yer alıyor. Tutku ve aşkın burcu olarak bilinen Akrep burcu, uyumlu olduğu kişilerle oldukça tutkulu anlar yaşar.

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