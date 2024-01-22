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Yılın İlk Dolunayı Batı Astrolojisine Göre Aslan Burcunda Gerçekleşecek!

etiket Yılın İlk Dolunayı Batı Astrolojisine Göre Aslan Burcunda Gerçekleşecek!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 00:14

2024 yılının ilk Dolunayı ile bir yıl boyunca yaşamak arzusunda olduğumuz her şeyin hedeflerini oluşturabilir, inancımızdan aldığımız gücün tamamını yaşamlarımıza taşıyabilir, daha cesaretli davranarak gurur ego ve kibir duygularımızdan arınabiliriz.

Yılın ilk Dolunayı hepimiz için oldukça önemli olacak. Bize hizmet etmeyen duygu ve düşüncelerden kişilerden net kararlar ile uzaklaşmayı başarır kendimizi şifalandırmayı başarabiliriz.  İlişkilerimizi iyileştirmek huzursuzlukları ardımızda bırakmak mümkün. Mottomuz İSTE, HEDEFLE İLERLE! 23 Ocak 2024'ten 16 Şubat 2024'e kadar Venüs Oğlak geçişi, finansal ve ticari meselelerimizde toplu olarak daha iyi enerjiler ile karşı karşıya bırakıyor bizleri. Mesleki hedeflerimize yardımcı olabilecek doğru insanlar ile yolumuz kesişebilir. Kararlı ve istikrarlı olmayı seçtiğimiz de uzun vadeli ilişkilere odaklanacağız. Ayrılanlar barışabilir ve ilişkilerindeki sorunları tamamen çözüme kavuşturabilirler hafta boyunca.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aslan Dolunayı ile sıkıntıda mısın? Hatırla!

Aslan Dolunayı ile sıkıntıda mısın? Hatırla!

Dünya hayatının bir illüzyon, bir rüyadan ibaret olduğunu hatırla!

Tüm acı ve ıstırap verici olayların

Gelişmeni sağlamak üzere oluşturulmuş, illüzyona dayalı,

Birer geçici gelişim malzemesinden ibaret olduğunu hatırla!

Hiçbir sıkıntı ve ıstırabın ebediyen süremeyeceğini hatırla!

Şimdiye dek çektiğin tüm sıkıntı ve ıstıraplarının hepsi geçici olmadı mı?

Kainatta bedenli hiçbir varlığın yalnız bırakılamayacağını hatırla!

En azından, hami varlıklarının (dinlerdeki adıyla koruyucu meleklerin)

Hep yanında olduğunu hatırla!

Sıkıntı çektiğin, en zor anlarında, en umulmadık zamanlarda

Görünen veya görünmeyen birinden almış olduğun yardımları hatırla!

En karanlık günlerinde sana gönderilen ışıkları hatırla!

Sana bugüne kadar açılan sayısız kucağı hatırla!

Bu fani, maddi dünyanın ve ona bağlı değerlerin,

Ebedi hayatının yanında ne kadar boş ve geçici olduğunu hatırla!

Bütün bunları hatırladıktan sonra,

Çaresizlik, yılgınlık, atalet getiren tüm düşünce ve duygulardan

Silkin, sıyrıl ve rahatla!

ASLAN DOLUNAYI GECEYİ AYDINLATTIĞI GİBİ KALPLERİMİZİ ve YAŞAMLARINIZI AYDINLATSIN.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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