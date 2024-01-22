Yılın İlk Dolunayı Batı Astrolojisine Göre Aslan Burcunda Gerçekleşecek!

2024 yılının ilk Dolunayı ile bir yıl boyunca yaşamak arzusunda olduğumuz her şeyin hedeflerini oluşturabilir, inancımızdan aldığımız gücün tamamını yaşamlarımıza taşıyabilir, daha cesaretli davranarak gurur ego ve kibir duygularımızdan arınabiliriz.

Yılın ilk Dolunayı hepimiz için oldukça önemli olacak. Bize hizmet etmeyen duygu ve düşüncelerden kişilerden net kararlar ile uzaklaşmayı başarır kendimizi şifalandırmayı başarabiliriz. İlişkilerimizi iyileştirmek huzursuzlukları ardımızda bırakmak mümkün. Mottomuz İSTE, HEDEFLE İLERLE! 23 Ocak 2024'ten 16 Şubat 2024'e kadar Venüs Oğlak geçişi, finansal ve ticari meselelerimizde toplu olarak daha iyi enerjiler ile karşı karşıya bırakıyor bizleri. Mesleki hedeflerimize yardımcı olabilecek doğru insanlar ile yolumuz kesişebilir. Kararlı ve istikrarlı olmayı seçtiğimiz de uzun vadeli ilişkilere odaklanacağız. Ayrılanlar barışabilir ve ilişkilerindeki sorunları tamamen çözüme kavuşturabilirler hafta boyunca.