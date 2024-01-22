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Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri

etiket Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 00:30

Yılın ilk dolunayı olan Aslan Dolunayının burçlara etkileri...

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Koç

Koç

Dolunay yaratıcılık ve romantizmle ilgili 5. evinizi aydınlatırken, size doğuştan gelen yeteneklerinizi ortaya koymanız için cesaretlendirecek sizleri. Aslan Dolunayı aynı zamanda kendinizi ifade etme ve kendini sevme yolculuğunuz da önemli gelişmeler ile karşı karşıya bırakacak sizleri.  Ayrıca bu Dolunay ile ilişki kurduğunuz kişiler, arkadaşlar, sevgiliniz ile aynı çizgide olup olmadığınızı değerlendirirken kendinize karşı dürüst olun.

Boğa

Aslan Dolunayı, ailenizin ve en içteki duygularınızın olduğu 4. evinizde etkili olacak, özellikle de ruhsal gelişiminiz ve kişisel istikrarınız yükseliyor kendinizi kişisel yaşamınız ile mesleki sorumluluklarınız arasında kalmış hissedebilirsiniz. Aslan Dolunayının yansıması budur şu anda bulunduğunuz konuma gelmek için yaptığın fedakarlıklar gibi hiçbir şey vermek zorunda değil, tam aksine almak döngüsündesiniz, sıra sizde. Unutmayın, gücünüz istikrar ve güvenlik sağlama yeteneğinizde yatmaktadır. Bu Dolunay ile özel yaşamınızda güzelliklere hazır olun.

İkizler

Aslan Dolunayı ile düşüncelerinizi güvenle sevgiyle ifade etmenizin önemini vurgulamakta. Tüm cümlelerinizde, kalbinizle hareket edin. İş hayatınızda, özellikle geleceğe dair vizyonunuzu göz önünde bulundurduğunuzda fikirlerinizin ideallerinizle çatıştığını görebilirsiniz. İnat ve öfke zarar görmenize sebep olur. Satürn haritanız da uyarıyor sizleri ağzınızdan çıkan her cümleye dikkat etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise hatalarınızı telafi etme zamanı.

Yengeç

Aslan Dolunayı ile kendinize verdiğiniz değer duygunuz yükselecek ve şükredecek çok şeyinizin olduğuna idrak edeceksiniz. Bu dolunay kaynaklar, finans, değerler ve para kazanma yetenekleriyle ilgili 2. evinizde etkili olacak finansal istikrarınızdan öz saygınızın kökenine kadar her şeye farkındalık getiren enerjilere odaklanın. İster sosyal yaşamınız ister yatırım yapmayı seçtiğiniz enerjiler açısından olsun, bu, kişisel yaşamınızda tüm kalbinizle neye değer verdiğinizi netleştirmenin zamanını iyi değerlendirin.

Aslan

Aslan

Burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay sizin parlama zamanınızı vurguluyor. İlk benlik evinizi harekete geçiren Aslan Dolunayı, kişisel gelişiminizden kendinizi dünyaya yansıtma şeklinize kadar her alanda etkili. Öfkeniz çocukluk acılarınız duygularınızı yeteneklerinizi ortaya koymakta ki engellerinizi dönüştürmeniz için bir fırsat sizlere. Arkadaşlarınızın gerçek niyetleri ortaya çıkacak ve bu dolunay ile bu kişilere karşı kesin sınırlar koymanız mümkün. İş ve özel yaşamınızda arınmanın getirdiği güçlü enerjiyi iyi değerlendirin.

Başak

Aslan Dolunayı ile 12. eviniz etkileniyor. Bugüne kadar arkanızdan dönen pek çok dolabın ortaya çıkacağı arkadaşınız gibi görünen gizli düşmanlıklarınızın maskelerinin düşeceği enerjilere hazır olun aynı zamanda, ruhsal farkındalığınız ve gelişiminiz üzerinde çalışmalısınız. İş ve özel yaşamınızda gizliliğe önem verin ve kimsenin sizi olmadığınız biri haline dönüştürmesine izin vermeyin.

Terazi

Bu dolunay doğum haritalarınızda 11. evinizi  etkileyecek hedeflerinizi, hayallerinizi ve tutkularınızı harekete geçirecek. Aslan dolunayı ile gelecek hedeflerinizin şu anda hissettikleriniz ve yaşamlarınız ile uyumlu olup olmadığını düşünmeye odaklanın. Günlük yaşamınızda, özellikle de sağlığınız söz konusu olduğunda, yeterince fedakarlık yaptınız. Şimdi kendinizi merkeze alma zamanı. Özel yaşamınızda ise gerçeklerin gün yüzüne çıkması sizi uyandıracak ve doğru kararlar almanızı sağlayacak.

Akrep

Doğum haritalarınızın 10. evinizde Aslan burcundaki Dolunay kişisel başarılarınızdan mesleki başarılarınıza kadar her şeye ışık tutuyor. Kendiniz için istekleriniz yaşamınızı şifalandırmak için yapılması gerekenleri fark edecek ve daha önce olmadığı kadar cesaretle uygulamaya geçeceksiniz. Sezgilerinize güvenin ve kişisel ve profesyonel arzularınız arasında bir denge kurmak için çaba gösterin.

Yay

Yay

Aslan Dolunayı 11nci evinizi etkileyecek ufkunuzu genişletmek ve her deneyimle birlikte gelen olgunlukları ve fırsatları keşfetmek için bir fırsat sizler için. Kişisel değerleriniz ile yakın çevrenizdekiler arasında sıkışmış hissediyorsanız bunların üzerinde düşünmeli size zarar veren aşağıya çeken her şey üzerinde titizlikle çalışmaya odaklanmalısınız. Bilinmeyenlerin cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Özel yaşamınız da son 6 ayda neler oldu düşünün ve kararlarınızı netleştirerek uygulamayı seçin.

Oğlak

Aslan dolunayı doğum haritalarınızı da 8. evinizi etkileyecek, ister kişisel ister profesyonel olsun, seçimleriniz belirleyici olacak. Başkalarıyla olan iletişiminiz yakınlarınız ve sevdiğiniz insanlarla da aynı noktalarda mı yoksa aldığınız sorumluluklar altında başka biri gibi mi davrandınız bunların üzerinde düşünün ve sizi zorlayan olaylara karşı tepkilerinizi ortaya koyun. Parasal konularda ise dikkatli olunması gereken bir döngüdesiniz. Yaşadığınız olaylar deneyimler aracılığıyla nasıl büyüdüğünüzü ve bunların güçlenme duygunuzu nasıl şekillendirdiğini fark etme zamanı.

Kova

Karşıt burcunuz Aslanda gerçekleşecek Dolunay ile ilişkiler, taahhütler ve sözleşmeye dayalı anlaşmalarla ilgili yedinci evinizde etkili olacak. Size ilham veren ve destekleyen kişilerin tam aksine, sizi engelleyen kişilerin farkına varıyorsunuz. Bu enerjiler altında dikkatli olmalı kararlar vermeli ve size oyun oynayan kişiler ile ilişkilerinizi noktalamayı seçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin tepkileri ilişkiniz ile ilgili kararlarınızı netleştirecek. Her ne oluyorsa en yüce hayrınıza olacak.

Balık

Etrafınızdaki dünyayı kontrol edemezsiniz FAKAT siz nasıl davranmanız gerektiğini netleştirebilirsiniz. Aslan Dolunayı doğum haritalarınızı da 6. evinizi etkileyecek. Çalışma hayatınız iş arkadaşlarınız ve hizmet sektörünüz ile ilgili alanlarda büyük değişimlere hazır olun ve kendi yeteneklerinizin farkındalığına erişip kararlar alın.  Yıldızların öğretmeni Satürn burcunuzdan geçiyor, bu da sınırları belirlemenize ve kişisel ve profesyonel uğraşlarınızda daha disiplinli olmanıza yardımcı oluyor. Aslan Dolunayı, kendinize bakmakla sorumluluklarınızı yerine getirmek arasında sağlıklı bir denge kurma zamanı sizler için.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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