Aslan Dolunayının Burçlara Etkileri

Dolunay yaratıcılık ve romantizmle ilgili 5. evinizi aydınlatırken, size doğuştan gelen yeteneklerinizi ortaya koymanız için cesaretlendirecek sizleri. Aslan Dolunayı aynı zamanda kendinizi ifade etme ve kendini sevme yolculuğunuz da önemli gelişmeler ile karşı karşıya bırakacak sizleri. Ayrıca bu Dolunay ile ilişki kurduğunuz kişiler, arkadaşlar, sevgiliniz ile aynı çizgide olup olmadığınızı değerlendirirken kendinize karşı dürüst olun.

Boğa

Aslan Dolunayı, ailenizin ve en içteki duygularınızın olduğu 4. evinizde etkili olacak, özellikle de ruhsal gelişiminiz ve kişisel istikrarınız yükseliyor kendinizi kişisel yaşamınız ile mesleki sorumluluklarınız arasında kalmış hissedebilirsiniz. Aslan Dolunayının yansıması budur şu anda bulunduğunuz konuma gelmek için yaptığın fedakarlıklar gibi hiçbir şey vermek zorunda değil, tam aksine almak döngüsündesiniz, sıra sizde. Unutmayın, gücünüz istikrar ve güvenlik sağlama yeteneğinizde yatmaktadır. Bu Dolunay ile özel yaşamınızda güzelliklere hazır olun.

İkizler

Aslan Dolunayı ile düşüncelerinizi güvenle sevgiyle ifade etmenizin önemini vurgulamakta. Tüm cümlelerinizde, kalbinizle hareket edin. İş hayatınızda, özellikle geleceğe dair vizyonunuzu göz önünde bulundurduğunuzda fikirlerinizin ideallerinizle çatıştığını görebilirsiniz. İnat ve öfke zarar görmenize sebep olur. Satürn haritanız da uyarıyor sizleri ağzınızdan çıkan her cümleye dikkat etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise hatalarınızı telafi etme zamanı.

Yengeç

Aslan Dolunayı ile kendinize verdiğiniz değer duygunuz yükselecek ve şükredecek çok şeyinizin olduğuna idrak edeceksiniz. Bu dolunay kaynaklar, finans, değerler ve para kazanma yetenekleriyle ilgili 2. evinizde etkili olacak finansal istikrarınızdan öz saygınızın kökenine kadar her şeye farkındalık getiren enerjilere odaklanın. İster sosyal yaşamınız ister yatırım yapmayı seçtiğiniz enerjiler açısından olsun, bu, kişisel yaşamınızda tüm kalbinizle neye değer verdiğinizi netleştirmenin zamanını iyi değerlendirin.