Sinemalarda Bu Hafta: Exhuma'dan Şeytanla Bir Gece'ye 10 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Exhuma'dan Şeytanla Bir Gece'ye 10 Film Vizyonda!
Merhabalar. 2024 yılının 23. haftasında yine sinemada birbirinden dikkat çekici filmler vizyona girdi. Gelin Exhuma'dan tutun da Şeytanla Bir Gece'ye kadar bu hafta vizyona giren 10 filme hep birlikte bakalım.
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1. Kara Ayin
2. Exhuma
3. Karanlıktan Kaçış
4. Garfield
5. Şeytanla Bir Gece
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6. Geçiş
7. Bab-ı Cin
8. Mendebur
9. The Hope
10. Turbo
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