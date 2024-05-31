Sinemalarda Bu Hafta: Exhuma'dan Şeytanla Bir Gece'ye 10 Film Vizyonda!

Emekli öğretmen Lia, uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla'yı bulacağına söz verir. Arayışı onu İstanbul'a götürür ve burada trans hakları için mücadele eden avukat Evrim'le tanışır ve Tekla, kendisini her zamankinden daha yakın hissetmeye başlar.

Yönetmen: Levan Akin

Oyuncular: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı