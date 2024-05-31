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Sinemalarda Bu Hafta: Exhuma'dan Şeytanla Bir Gece'ye 10 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Exhuma'dan Şeytanla Bir Gece'ye 10 Film Vizyonda!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 07:01

Merhabalar. 2024 yılının 23. haftasında yine sinemada birbirinden dikkat çekici filmler vizyona girdi. Gelin Exhuma'dan tutun da Şeytanla Bir Gece'ye kadar bu hafta vizyona giren 10 filme hep birlikte bakalım.

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1. Kara Ayin

1. Kara Ayin

Suçluluk duyan bir anne, kayıp oğlunun kaderini ortaya çıkarmak için bir teklif alır, ancak bunun maliyeti rahatsız edicidir. Kurtuluş için ne kadar ileri gideceğine dair verdiği karar hikayeyi yönlendirir.

Yönetmen: Thomas Marchese

Oyuncular: Anna Camp, John Ales, Jennifer Lafleur

2. Exhuma

2. Exhuma

Film, uğursuz bir mezarı kazma sürecinin, toprağın altında gömülü olan korkunç sonuçları ortaya çıkarmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jang Jae-hyun

Oyuncular: Kim Go-eun, Choi Min-sik, Lee Do-hyun

3. Karanlıktan Kaçış

3. Karanlıktan Kaçış

Film, bir kaza sonucu hasta bir kadınla tanışmasıyla kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan gazeteci Anıl'ın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Tolga Toga

Oyuncular: Tuvana Türkay, Serhat Teoman, Saygın Soysal

4. Garfield

4. Garfield

Garfield, uzun süredir kayıp olan babası olan yırtık pırtık sokak kedisi Vic ile beklenmedik bir araya geldikten sonra, o ve köpek arkadaşı Odie, mükemmel bir şekilde şımartılmış hayatlarından riskli bir soygunda Vic'e katılmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: Mark Dindal

Oyuncular: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham

5. Şeytanla Bir Gece

5. Şeytanla Bir Gece

Film, 1977 yılında canlı bir televizyon yayınının korkunç bir şekilde ters giderek kötülüğün ülkenin oturma odalarına yayılmasına neden olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Oyuncular: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

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6. Geçiş

6. Geçiş

Emekli öğretmen Lia, uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla'yı bulacağına söz verir. Arayışı onu İstanbul'a götürür ve burada trans hakları için mücadele eden avukat Evrim'le tanışır ve Tekla, kendisini her zamankinden daha yakın hissetmeye başlar.

Yönetmen: Levan Akin

Oyuncular: Mzia Arabuli, Lucas Kankava, Deniz Dumanlı

7. Bab-ı Cin

7. Bab-ı Cin

Haruni, bir şeytan tarafından ele geçirilmenin acısıyla çığlık atıyordur. Acı çekmenin yanı sıra kendine de zarar verme eğilimindedir. Haruni'nin kız kardeşi Hanum'un glokomu var. Hanum'u tedavi eden Dr. Ahmed, Haruni'nin hikayesini duyar ve yardım etmek ister.

Yönetmen: Yannie Sukarya

Oyuncular: Michelle Joan, Ryaas Randa, Cut Ashifa

8. Mendebur

8. Mendebur

Film, kamp yapmak için gittikleri Malatya'da kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan altı arkadaşın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Ali Aslan

Oyuncular: Aslı Bekiroğlu, Ahmet Kayakesen, Cem Özer

9. The Hope

9. The Hope

Adil'e Alzheimer teşhisi konduğunda, yıllardır sakladığı önemli bir sır çok geçmeden ortaya çıkacaktır. Evlilik dışı ilişkiden hamile kalan Serap için babasının hastalığı zor günlerin sadece başlangıcıdır.

Yönetmen: Servet Aksoy

Oyuncular: Wilma Elles, Gizem Denizci, Mehmet Ali Erbil

10. Turbo

10. Turbo

Kenar mahalleden gelen dört arkadaş, bir gecede her türlü sıkıntıyı, karanlık geçmişlerini, hayata tutunamamalarını yaşayacak ve modifiyeli Şahin arabalarında kaçınılmaz sona doğru ilerleyeceklerdir.

Yönetmen: Cem Özüduru

Oyuncular: Tanju Bilir, Ergun Kuyucu, Lorin Merhart

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