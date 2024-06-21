Silahlı Hırsızlar, Roberto Baggio ve Ailesini Rehin Alıp Evini Soydular

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Baggio, EURO 2024'teki İspanya-İtalya mücadelesini takip ederken yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Kendi evinde maçın heyecanına odaklanmışken, beklenmedik bir şekilde hırsızların hedefi oldu. Baggio'nun evi, maçın kritik anlarında hırsızlar tarafından basıldı ve değerli eşyaları yağmalandı.