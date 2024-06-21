Silahlı Hırsızlar, Roberto Baggio ve Ailesini Rehin Alıp Evini Soydular
Silahlı Hırsızlar, Roberto Baggio ve Ailesini Rehin Alıp Evini Soydular
İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Baggio, EURO 2024'teki İspanya-İtalya mücadelesini takip ederken yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Kendi evinde maçın heyecanına odaklanmışken, beklenmedik bir şekilde hırsızların hedefi oldu. Baggio'nun evi, maçın kritik anlarında hırsızlar tarafından basıldı ve değerli eşyaları yağmalandı.
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roberto Baggio ve ailesinin yaşadığı eve İspanya - İtalya maçını izledikleri sırada beş tane silahlı hırsız girdi.
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Hırsızlara karşı koymak isteyen Roberto Baggio yaralandı.
Aileyi bir odaya kilitleyen hırsızlar, evdeki değerli eşyaları ve mücevherleri çaldı.
Haberde, ilerleyen saatlerde kendini kurtarmayı başaran Baggio'nun polisi aradığı ve olay yerinde incelemelerin başlatıldığı belirtildi.
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