Sezon Başladı Bodrum'da Kiralar Arşa Çıktı: Günlük 1 Milyon Liraya Varan Fiyatlar Var
Sezon Başladı Bodrum'da Kiralar Arşa Çıktı: Günlük 1 Milyon Liraya Varan Fiyatlar Var
Bodrum yaz sezonunu açmaya hazırlanırken, önce lahmacun fiyatları, 'beach enflasyonu' hakkında fikir verdi. Şimdi de sezonluk daire ve villa fiyatlarının verileri cep ya da el değil beyin yaktı. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, 'Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor' açıklamasını yaptı.
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Dünyada da önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu "muhteşem fiyatlarla" başlıyor.
Otel fiyatlarındaki yükseliş herkesin malumu olurken, plajlardaki lahmacun fiyatları da yeniden gündemi meşgul etmeye hazırlanıyor.
Otel tercih etmeyenler de evlere yönelirken, tatil sezonunda kiralık daire ve villa fiyatlarını görenler sıfırları sayıyor.
2023 yılı yaz sezonunda günlük kiralık bedeli ortalama 1.000 lira olan Bodrum'da 2+1 dairelerin kiraları günlük 2.500 liraya kadar çıkarken, villalarda "günlük kira" 1 milyon lirayı bulabiliyor.
Yurt dışından rezervasyonların şubat, mart ve nisan ayı içerisinde olduğunu açıklayan Demir, yurt içindeki kişilerin son dakikaya bıraktığını söyledi.
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Fiyatlara bakıldığında görülen manzara sıfırı saydırırken, sosyal medyada da yorumlar yapıldı.
Yurt dışında, Muğla'nın karşı kıyısındaki dönemsel kiralama fiyatları ise daha farklı görünüyor.
Sosyal medyada da yorumlar bu şekilde oluyor.
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İstanbul'da ortalama 5 ev alacak bir paranın yazın sezonluk villa kirası olmasını, toplumun büyük bir kesimi anlayamayabiliyor.
Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlara bekliyoruz.
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