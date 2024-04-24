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Sezon Başladı Bodrum'da Kiralar Arşa Çıktı: Günlük 1 Milyon Liraya Varan Fiyatlar Var

Sezon Başladı Bodrum'da Kiralar Arşa Çıktı: Günlük 1 Milyon Liraya Varan Fiyatlar Var

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.04.2024 - 16:09

Bodrum yaz sezonunu açmaya hazırlanırken, önce lahmacun fiyatları, 'beach enflasyonu' hakkında fikir verdi. Şimdi de sezonluk daire ve villa fiyatlarının verileri cep ya da el değil beyin yaktı. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, 'Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor' açıklamasını yaptı.

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Dünyada da önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu "muhteşem fiyatlarla" başlıyor.

Dünyada da önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonu "muhteşem fiyatlarla" başlıyor.

Otel fiyatlarındaki yükseliş herkesin malumu olurken, plajlardaki lahmacun fiyatları da yeniden gündemi meşgul etmeye hazırlanıyor.

Otel fiyatlarındaki yükseliş herkesin malumu olurken, plajlardaki lahmacun fiyatları da yeniden gündemi meşgul etmeye hazırlanıyor.

Bakınız ilk datalar elimize ulaştı bile.

Otel tercih etmeyenler de evlere yönelirken, tatil sezonunda kiralık daire ve villa fiyatlarını görenler sıfırları sayıyor.

Otel tercih etmeyenler de evlere yönelirken, tatil sezonunda kiralık daire ve villa fiyatlarını görenler sıfırları sayıyor.

2023 yılı yaz sezonunda günlük kiralık bedeli ortalama 1.000 lira olan Bodrum'da 2+1 dairelerin kiraları günlük 2.500 liraya kadar çıkarken, villalarda "günlük kira" 1 milyon lirayı bulabiliyor.

2023 yılı yaz sezonunda günlük kiralık bedeli ortalama 1.000 lira olan Bodrum'da 2+1 dairelerin kiraları günlük 2.500 liraya kadar çıkarken, villalarda "günlük kira" 1 milyon lirayı bulabiliyor.

Rezervasyonlar devam ederken, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, 'İnsanların ödedikleri para karşılığında ne hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor' dedi. 'Standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var' diye aradaki fiyat farkını açıklayan Demir, bu kesimin farklı tercihleri olduğunu belirtirken, villalarda doluluk oranının da henüz tatmin edici olmadığını belirtti.

Yurt dışından rezervasyonların şubat, mart ve nisan ayı içerisinde olduğunu açıklayan Demir, yurt içindeki kişilerin son dakikaya bıraktığını söyledi.

Yurt dışından rezervasyonların şubat, mart ve nisan ayı içerisinde olduğunu açıklayan Demir, yurt içindeki kişilerin son dakikaya bıraktığını söyledi.

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya Kaş'ta villa ve konutlara talebin daha fazla olduğu belirtilirken, Bodrum'da yurt içinden ev ve villa kiralama talebinin yüksek olduğu da belirtildi. 

Yurt dışından da İngiltere ve Arap Yarımadası villa tercih ediyor.

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Fiyatlara bakıldığında görülen manzara sıfırı saydırırken, sosyal medyada da yorumlar yapıldı.

Fiyatlara bakıldığında görülen manzara sıfırı saydırırken, sosyal medyada da yorumlar yapıldı.

Yurt dışında, Muğla'nın karşı kıyısındaki dönemsel kiralama fiyatları ise daha farklı görünüyor.

Yurt dışında, Muğla'nın karşı kıyısındaki dönemsel kiralama fiyatları ise daha farklı görünüyor.

Sosyal medyada da yorumlar bu şekilde oluyor.

Sosyal medyada da yorumlar bu şekilde oluyor.
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İstanbul'da ortalama 5 ev alacak bir paranın yazın sezonluk villa kirası olmasını, toplumun büyük bir kesimi anlayamayabiliyor.

İstanbul'da ortalama 5 ev alacak bir paranın yazın sezonluk villa kirası olmasını, toplumun büyük bir kesimi anlayamayabiliyor.
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Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlara bekliyoruz.

Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlara bekliyoruz.
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