Sezon Başladı Bodrum'da Kiralar Arşa Çıktı: Günlük 1 Milyon Liraya Varan Fiyatlar Var

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya Kaş'ta villa ve konutlara talebin daha fazla olduğu belirtilirken, Bodrum'da yurt içinden ev ve villa kiralama talebinin yüksek olduğu da belirtildi.

Yurt dışından da İngiltere ve Arap Yarımadası villa tercih ediyor.