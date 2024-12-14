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Şevval Şahin Dengeyi Buldu, Eda Ece Kızıyla Boğaz Turuna Çıktı: 14 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şevval Şahin Dengeyi Buldu, Eda Ece Kızıyla Boğaz Turuna Çıktı: 14 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2024 - 00:58

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Gamze Erçel

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Nazlı Sabancı

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İrem Derici

İrem Derici

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Çağla Şıkel

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Pelin Akil

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Aslı Enver
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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