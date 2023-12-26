Sevim Alan ve Nihat Doğan Kaosu Bitmek Bilmiyor: Nihat Doğan Hapis Cezası mı Aldı?
Sevim Alan ve Nihat Doğan Kaosu Bitmek Bilmiyor: Nihat Doğan Hapis Cezası mı Aldı?
Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programının konuğu olarak fenomenler ve güzellik merkezlerinde döndürülen kapalı kutu olaylar hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. Bir dönem Sevim Alan ile ortaklık yapan Nihat Doğan’ın bu ilginç itirafları üzerine Alan harekete geçti ve yaptığı paylaşımla Doğan’ın hapis cezası aldığını iddia etti.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla, girdiği tartışmalarla ve yaptığı paylaşımlarla magazin gündemini epey bir meşgul ediyor biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programının konuğu olan Nihat Doğan, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden tutun da, güzellik merkezlerinin altında yatan sırlara kadar pek çok konu hakkında açıklamalar yaptı.
2022 yılında Sevim Alan ile birlikte bir şube açılışı yapacağını duyuran Nihat Doğan, programda Sevim Alan ile ilgili ciddi itiraflarda bulunmuştu.
Önce Sevim Alan, Nisan ayında Ataköy şubesini alan Nihat Doğan'ın 560 bin TL vergi kaçırdığını söylemişti. Nihat Doğan'ın çalışanların ödemelerini yapmadığını, bir diğer yandan SGK ödemelerinin de sağlanmadığını iddia etmişti.
Sevim Alan, Nihat Doğan'ın iki ayda toplam 1 milyon 334 bin TL ciro yaptığını fakat gelirin vergisini ödemediğini söyleyerek sosyal medyada tüm detayları belgelerle paylaşmış ve şarkıcının siyasete gireceğini öğrendikten sonra şubeyi elinden aldığını söylemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nihat Doğan ise katıldığı programda 5 milyon TL harcadığını ve çok büyük zarar ettiğini, güzellik merkezini kendi elden çıkardığını söylemişti. Hatta 'Keşke franchising almasaydım ve güzellik işlerine girmeseydim' demişti.
Bir dönem Sevim Alan'la yaptığı iş ortaklığı sonrası sektöre dair karanlık yüzler olduğunu öğrendiğini anlatan Doğan, tehditler aldığını söyleyerek "Güzellik işinde karanlık ve çirkin bir dünya var bahsedilen paralar kazanılmıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Doğan’ın bu açıklamalarının üzerine Sevim Alan, davalık olduğu Nihat Doğan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay yaratacak bir iddiada bulundu.
Sevim Alan, yaptığı bu paylaşımın altına şu notu düştü:
Sevim Alan, yaptığı paylaşım ile Nihat Doğan’ın 18 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını iddia ederken Nihat Doğan cephesi sessizliğini koruyor. Bakalım olay hakkında Doğan’dan bir açıklama gelecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevim Alan’ın bu paylaşımına takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Sevim Alan'ın bu paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda