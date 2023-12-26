Sevim Alan ve Nihat Doğan Kaosu Bitmek Bilmiyor: Nihat Doğan Hapis Cezası mı Aldı?

SANIK NİHAT DOĞAN …

Toplam 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır .

Yatarınız çıkmış geçmiş olsun !

Bir daha size iş ekmek veren insanlara çıkıp asılsız iftiralar , hakaretler etmezsiniz !

Zira burası Türkiye Cumhuriyeti, adalet her zaman doğrunun ve dürüstün yanında olduğu gibi gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyuda vardır .

Bu davayı geri almam için yaklaşık 3 aydır bana mobing uygulanarak iftiralar asılsız iddialar devam etmiş olsada ben bir milim geri adım atmayacağımı belirtmiştim !

Bir daha benim şerefime , namusuma , evladıma , aileme , ekmeğime ve devletime dil uzatan olursa bu kadar ile kalmayacak adalet bilesiniz !