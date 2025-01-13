Senin Evdeki Bir Gününü Anlatan Film Hangisi?

Senin evin bir otel gibi, her şey kusursuz olmalı! Evde bir düzen ve estetik peşindesin. Smoothie’ler, renkli dekorasyonlar, temizlik derken hayatını bir sanat eseri gibi yaşamayı seviyorsun. Her şey senin kontrolünde olmalı, yoksa rahatsız oluyorsun. Bazen kendini fazla ciddiye alsan da, senin evdeki düzenin tam bir filmlik. Bir gün başkaları da seni örnek alacak, emin ol.