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Senin Evdeki Bir Gününü Anlatan Film Hangisi?

etiket Senin Evdeki Bir Gününü Anlatan Film Hangisi?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 10:55

Evde bir gün geçirmek, bazen bir dram, bazen bir komedi, bazen de tam anlamıyla bilim kurgu olabilir. Peki, senin evdeki günlük rutinini bir film olarak düşünsek, nasıl bir şey çıkardı?

Başlıyoruz!

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1. Evde en sevdiğin köşe neresi?

2. Evde bir konuyu düşünmeye başladıysan, gün boyunca o konuda takılıp kalır mısın?

3. Günün sonunda kendini nasıl hissediyorsun?

4. Bir anda evde bir eşyayı tamir etmen gerekiyor. Ne yaparsın?

5. Kahvaltıda ne yemek istersin?

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6. Yatakta bir gün boyunca kitap okumak, senin için ideal bir aktivite olabilir mi?

7. Devam edelim. Evde bir sabah rutin videonu çekip paylaşsan, başlık ne olurdu?

8. Geldik sona! Bir anda evde karaoke yapmak istesen hangi şarkıyı söylersin?

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

Sen tam bir enerji deposusun! Evde olman, dünyadan kopman anlamına gelmiyor. Sen her sabah kalkıp kendi küçük evreninde harika işler başaran bir insansın. Pijama bile giysen bir şıklığın var, sosyal medyada gezinirken bile 'planlı' hareket ediyorsun. Ruh halin, bu hayatta her gün küçük mutluluklar bulmaya odaklı. Film gibi tatlı bir gün geçiriyorsun!

Home Alone (Evde Tek Başına)

Home Alone (Evde Tek Başına)

Evde yalnız mısın? O zaman kahve ve abur cuburlar hazır! Tam bir 'keyif insanı' olarak evdeki günlerin biraz tembel, biraz plansız, ama tamamen eğlenceli. Hayatın küçük kaosları seni korkutmuyor, hatta onlardan yaratıcı çözümlerle sıyrılıyorsun. Pizzayı ısıtıp, battaniyeye sarılıp film izlemek tam senlik. Evde olsan bile başına hep minik maceralar geliyor!

The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)

The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)

Senin evin bir otel gibi, her şey kusursuz olmalı! Evde bir düzen ve estetik peşindesin. Smoothie’ler, renkli dekorasyonlar, temizlik derken hayatını bir sanat eseri gibi yaşamayı seviyorsun. Her şey senin kontrolünde olmalı, yoksa rahatsız oluyorsun. Bazen kendini fazla ciddiye alsan da, senin evdeki düzenin tam bir filmlik. Bir gün başkaları da seni örnek alacak, emin ol.

Big Lebowski (Büyük Lebowski)

Big Lebowski (Büyük Lebowski)

Tam bir 'rölantide hayat' insanısın! Evde geçirdiğin günler, yavaş yavaş akan bir nehir gibi... Hiç acele etmiyorsun, hiçbir şey seni panikletmiyor. Gün içinde hem dinleniyor hem eğleniyor hem de kafanı boşaltıyorsun. Yorgan altı film maratonları, kahve eşliğinde uzun düşünceler... Bunlar senin ritüellerin. Evde olsan da keyfini hiçbir şey kaçıramaz!

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sabrina
sabrina
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