Senin Evdeki Bir Gününü Anlatan Film Hangisi?
Senin Evdeki Bir Gününü Anlatan Film Hangisi?
Evde bir gün geçirmek, bazen bir dram, bazen bir komedi, bazen de tam anlamıyla bilim kurgu olabilir. Peki, senin evdeki günlük rutinini bir film olarak düşünsek, nasıl bir şey çıkardı?
Başlıyoruz!
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1. Evde en sevdiğin köşe neresi?
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2. Evde bir konuyu düşünmeye başladıysan, gün boyunca o konuda takılıp kalır mısın?
3. Günün sonunda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Bir anda evde bir eşyayı tamir etmen gerekiyor. Ne yaparsın?
5. Kahvaltıda ne yemek istersin?
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6. Yatakta bir gün boyunca kitap okumak, senin için ideal bir aktivite olabilir mi?
7. Devam edelim. Evde bir sabah rutin videonu çekip paylaşsan, başlık ne olurdu?
8. Geldik sona! Bir anda evde karaoke yapmak istesen hangi şarkıyı söylersin?
Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)
Home Alone (Evde Tek Başına)
The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli)
Big Lebowski (Büyük Lebowski)
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