Sen Olimpiyatlarda Yarışsan Hangi Dalda Madalya Kazanırdın?
Sen Olimpiyatlarda Yarışsan Hangi Dalda Madalya Kazanırdın?
Olimpiyat oyunlarını sevenler el kaldırsın! 🙋♂️ Sen olimpiyatlarda yarışsaydın hangi dalda madalya kazanırdın?
Cevaplar için sorulara hemen başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlayalım! Bir olimpiyat sporunu izlerken hangi an seni daha çok heyecanlandırır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir olimpiyat oyununda yarışacaksın diyelim. İzleyeceğin ilk strateji ne olur?
3. Dürüst ol: Hırslı mısın yoksa azimli mi?
4. Olimpiyat oyunlarında stres mutlaka yaşanır. Peki sen stresli olduğun bir anda nasıl rahatlarsın?
5. Olimpiyatlarda bir gününü nasıl geçirmek isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir takım kuracaksın diyelim. Takımın ana felsefesi ne olurdu?
7. Rekabetçi bir ortamda liderlik yapma şansın olsa, nasıl bir lider olurdun?
8. Son sorudayız! Olimpiyatlarda seni en çok motive edecek şey ne olurdu?
Kesinlikle atletizm!
Jimnastik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzme!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın