Şehirde Korkuya Sebep Olan Patlama Sesi: Askeri Uçaktan Gelmiş
Şehirde Korkuya Sebep Olan Patlama Sesi: Askeri Uçaktan Gelmiş
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Eskişehir’de bugün saat 11 sularında kent genelinde bir patlama sesi duyuldu.
Şehirde yaşayan vatandaşlar patlama sesiyle korku yaşarken, Eskişehir Valiliği açıklamada bulundu.
Eskişehir'de Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.
Ayrıca, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.
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