Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şehirde Korkuya Sebep Olan Patlama Sesi: Askeri Uçaktan Gelmiş

Şehirde Korkuya Sebep Olan Patlama Sesi: Askeri Uçaktan Gelmiş

Eskişehir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 13:05

Eskişehir’de duyulan patlama sesi korku yaratmıştı. Valilik, duyulan sesin patlama olmadığını ve askeri uçakların ses hızını geçmesi sonrasında yaşanan sonik patlama yaşandığını duyurdu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eskişehir’de bugün saat 11 sularında kent genelinde bir patlama sesi duyuldu.

Eskişehir’de bugün saat 11 sularında kent genelinde bir patlama sesi duyuldu.

Şehirde yaşayan vatandaşlar patlama sesiyle korku yaşarken, Eskişehir Valiliği açıklamada bulundu.

Şehirde yaşayan vatandaşlar patlama sesiyle korku yaşarken, Eskişehir Valiliği açıklamada bulundu.

Eskişehir'de Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Eskişehir'de Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından bugün saat 16.00'ya kadar emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Bu kapsamda saat 11.00 sularında hissedildiği gibi 'sonik patlama' sesi duyulabilecektir." ifadesi kullanıldı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?