Seçimlerine Göre Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

Verdiğin cevaplara göre senin değiştirmen gereken şey harcama alışkanlıkların! Hepimizin bildiği gibi, hayatın bazen bizi zorladığı, üzerimize bir kara bulut gibi depresyon ve üzüntü çöktüğü zamanlar olabiliyor. İşte tam da böyle anlarda, birçoğumuz kendimizi alışveriş yaparken buluyoruz. Muhtemelen sen de bu kaçış yolunu kullanıyorsun. 🥰 Yeni bir teknolojik alet, belki de henüz etiketleri üzerinde olan bir kıyafet... Bu tür alışverişler, seni kısa süreliğine de olsa rahatlatıyor, içindeki o kara bulutu dağıtıyor. Ancak, ay sonu geldiğinde, bu alışverişlerin sana daha çok stres getiren yeni bir gündem oluyor. 🤔 İşte tam da bu noktada, harcama alışkanlıklarını biraz daha değiştirirsen, hem kişisel gelişimine, hem de hobilerine daha fazla yönelebilirsin. Belki yepyeni bir hobi, belki de bir yeteneğini keşfedebilirsin. Tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 👇😇