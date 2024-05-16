Seçimlerine Göre Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Seçimlerine Göre Hayatında Neyi Değiştirmelisin?
Bazen hayatımız, elimizde olan veya olmayan şeylerden dolayı değişebiliyor. İstemediğimiz yönlere kayabiliyor, sevmediğimiz yollara girebiliyor. Bu durum hem çevremizi, hem de psikolojimizi etkileyebiliyor. Bakalım sen, hayatında neyi değiştirmelisin? 😇 Öğrenmeye hazırsan, teste geçelim! 👇💃🕺
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.
2. Yaşını da seçmeni istiyoruz.
3. Şu anda yaşadığın en büyük sorun neyle alakalı?
4. İlişkinde senin %100 haklı olduğun bir konuda bir tartışmaya girdin diyelim, partnerine nasıl yaklaşırsın?
5. Düzenli bir insan mısın yoksa dağınık mı?
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6. Sence sen arkadaş ortamında hangi kişisin?
7. Peki, sence senin psikolojin ne durumda?
8. Bu dizi karakterlerinden hangisiyle kendini benzetiyorsun?
9. Sen daha çok ne ağırlıklı besleniyorsun?
10. Son olarak, rüyalarının teması genelde ne oluyor?
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Uyku Düzenin!
Yemek Alışkanlıkların!
Yaşadığın Yer!
Harcama Alışkanlıkların!
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