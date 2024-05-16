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Seçimlerine Göre Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

Seçimlerine Göre Hayatında Neyi Değiştirmelisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:31

Bazen hayatımız, elimizde olan veya olmayan şeylerden dolayı değişebiliyor. İstemediğimiz yönlere kayabiliyor, sevmediğimiz yollara girebiliyor. Bu durum hem çevremizi, hem de psikolojimizi etkileyebiliyor. Bakalım sen, hayatında neyi değiştirmelisin? 😇 Öğrenmeye hazırsan, teste geçelim! 👇💃🕺

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.

2. Yaşını da seçmeni istiyoruz.

3. Şu anda yaşadığın en büyük sorun neyle alakalı?

4. İlişkinde senin %100 haklı olduğun bir konuda bir tartışmaya girdin diyelim, partnerine nasıl yaklaşırsın?

5. Düzenli bir insan mısın yoksa dağınık mı?

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6. Sence sen arkadaş ortamında hangi kişisin?

7. Peki, sence senin psikolojin ne durumda?

8. Bu dizi karakterlerinden hangisiyle kendini benzetiyorsun?

9. Sen daha çok ne ağırlıklı besleniyorsun?

10. Son olarak, rüyalarının teması genelde ne oluyor?

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Uyku Düzenin!

Uyku Düzenin!

Verdiğin cevaplara göre senin değiştirmen gereken şey uyku düzenin! Gün boyu koşturup durduğun, her anı dolu dolu yaşadığın bu hızlı yaşam tarzında, kendine ayırdığın zamanlar genellikle kısıtlı oluyor. Bu durum, önceliklerini belirlerken kendini arka plana atmanla sonuçlanıyor. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda oldukça hassas ve titizsin. 🤔 Ancak bu durum, kendine olan ilgini ihmal etmene neden olabiliyor. Hissettiğin düşük enerji ve modunun düşmesinin altında yatan sebep aslında çok basit: düzensiz uyku saatlerin. Uyku düzenini sağlamak, hem fiziksel hem de psikolojik sağlığın için hayati önem taşıyor. Düzenli ve kaliteli bir uyku, enerjik ve mutlu bir güne uyanmanı sağlar. Bu nedenle, uyku düzenini gözden geçirerek, şu anda olduğundan çok daha enerjik ve mutlu olabilirsin. 😇 Ee, tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım. 👇🥰

Yemek Alışkanlıkların!

Yemek Alışkanlıkların!

Verdiğin cevaplara göre senin değiştirmen gereken şey yemeke alışkanlıkların! Günün yoğunluğunda, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ihmal ediyor, bu da bedenini olumsuz yönde etkiliyor. 🤔 Hızlı bir yaşam tarzı, çoğu zaman kendine ayıracak zamanı bile bulamaman anlamına gelebilir. Ancak unutma ki, kendine özen göstermek ve sağlıklı beslenmek, hayatının her alanında daha enerjik ve mutlu olmanı sağlar. Senin gibi keskin sınırlara ve idealist bir bakış açısına sahip kişiler, genellikle kendi ihtiyaçlarını geri plana atma eğilimindedirler. Kendi hayatının önüne geçen sorumluluklar ve yapılması gerekenler listesi, seni zaman zaman depresif, bitkin ve mutsuz hissettirebilir. Ancak unutma, hayatının kahramanı sen olduğun için, önceliğin her zaman kendin olmalı. 😇 Kendine değer ver, çünkü sen bunu hak ediyorsun. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇💃🕺

Yaşadığın Yer!

Yaşadığın Yer!

Verdiğin cevaplara göre senin değiştirmen gereken şey yaşadığın yer! Son zamanlarda, hayatın seni biraz aşağı çekmiş gibi hissediyor olabilirsin. Depresif, yalnız ve belki de biraz karamsar hisler içinde olabilirsin. Sanki tüm evren seninle oyun oynuyor, her şey senin üzerine geliyor gibi hissediyorsun. 🤔 Bu durumda, belki de en çok ihtiyacın olan şey biraz yalnızlık olabilir. Kendi iç dünyanda, kendi düşüncelerinde kaybolmak ve biraz olsun gerçek dünyadan uzaklaşmak istiyor olabilirsin. İnsanlarla olan ilişkilerini biraz daha sınırlı tutmak, araya bir mesafe koymak istiyorsun. Tüm bunlar, belki de yaşadığın yerden sıkıldığını, hayatında biraz değişiklik yapmanın zamanı geldiğini gösteriyor olabilir. Belki de yeni bir başlangıç yapmanın, yeni bir yer keşfetmenin, yeni insanlarla tanışmanın ve yeni deneyimler yaşamanın tam sırasıdır. 🤗 Bu sayede monotonlaşan hayatına biraz daha renk getirip, modunu anında yükseltebilirsin. Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlara bekliyoruz! 👇🥳

Harcama Alışkanlıkların!

Harcama Alışkanlıkların!

Verdiğin cevaplara göre senin değiştirmen gereken şey harcama alışkanlıkların! Hepimizin bildiği gibi, hayatın bazen bizi zorladığı, üzerimize bir kara bulut gibi depresyon ve üzüntü çöktüğü zamanlar olabiliyor. İşte tam da böyle anlarda, birçoğumuz kendimizi alışveriş yaparken buluyoruz. Muhtemelen sen de bu kaçış yolunu kullanıyorsun. 🥰 Yeni bir teknolojik alet, belki de henüz etiketleri üzerinde olan bir kıyafet... Bu tür alışverişler, seni kısa süreliğine de olsa rahatlatıyor, içindeki o kara bulutu dağıtıyor.  Ancak, ay sonu geldiğinde, bu alışverişlerin sana daha çok stres getiren yeni bir gündem oluyor. 🤔 İşte tam da bu noktada, harcama alışkanlıklarını biraz daha değiştirirsen, hem kişisel gelişimine, hem de hobilerine daha fazla yönelebilirsin. Belki yepyeni bir hobi, belki de bir yeteneğini keşfedebilirsin. Tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 👇😇

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