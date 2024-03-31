Seçimin İlk İstifası Geliyor mu?: “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstifa Kararı Aldı” İddiası
Seçimin İlk İstifası Geliyor mu?: “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstifa Kararı Aldı” İddiası
Kesin olmayan sonuçların ardından çok büyük düşüş yaşayan İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener’in istifa kararı aldığı iddia edildi.
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Yerel seçimde oylar kullanıldı, sandıklar açılmaya devam ediyor.
Gelen ilk sonuçların ardından en büyük düşüş yaşayan parti genel seçimde Altılı Masa ortaklarından olan Meral Akşener2in partisi İYİ Parti oldu.
Sandıklar açılmaya devam ederken Meral Akşener hakkında çok konuşan bir iddia gündeme geldi.
Meral Akşener’in yaşanan büyük düşüş sonrasında istifa kararı aldığı iddia edildi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partideki görevinden istifa ederek Genel Başkan Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.
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