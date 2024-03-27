Seçim 2024 Sonuçları Mynet ve Onedio Üzerinden Anlık Olarak Takip Edilebilecek

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Belediye başkanlıkları, ilçe ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri, muhtarlıklar için vatandaşlar tercihlerini yapacak. 31 Mart'ta oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından Seçim 2024 sonuçları, Onedio ve Mynet tarafından anlık olarak aktarılacak.

Seçim 2024 sonuçları, Onedio ve Mynet üzerinden geniş kapsamlı bir şekilde, detaylı haritalar ile takip edilebilecek.