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Satılmış Büyükcanayakın Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" Dediği Satılmış Büyükcanayakın

Satılmış Büyükcanayakın Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" Dediği Satılmış Büyükcanayakın

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 11:05

Satılmış Büyükcanayakın, Türkiye'nin tanınan bilirkişilerinden biri olarak, özellikle kooperatif davaları ve rapor hazırlama konularındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Heybedeki turp' ifadesiyle gündeme gelen Büyükcanayakın, hazırladığı raporlar ve yargıdaki etkisiyle tartışma konusu oldu. Peki, Satılmış Büyükcanayakın kimdir, hangi davalarla adı anılmakta? İmamoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor?

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Satılmış Büyükcanayakın Kimdir?

Satılmış Büyükcanayakın Kimdir?

Satılmış Büyükcanayakın, muhasebe ve kooperatif davaları alanında uzmanlaşmış bir bilirkişidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra kooperatif davalarına bakmaktadır.

Ekrem İmamoğlu ve Satılmış Büyükcanayakın İlişkisi

Ekrem İmamoğlu ve Satılmış Büyükcanayakın İlişkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın'ı, hazırladığı raporların hukuksuzluğunu ve yargının siyasallaşmasını eleştirerek gündeme getirmiştir. İmamoğlu, 'Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın' diyerek, onun hazırladığı raporların iddianamelere nasıl girdiğini ve bu durumun yargı bağımsızlığına etkisini vurgulamıştır.

Satılmış Büyükcanayakın Dava Ve Raporları

Satılmış Büyükcanayakın Dava Ve Raporları

Satılmış Büyükcanayakın, özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için hazırladığı raporla tanınmaktadır. Ayrıca, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapaklı Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Satılmış Büyükcanayakın'ın bilirkişi olarak atandığı bildirilmiştir.

"Heybedeki Turp" Ne Demek?

"Heybedeki Turp" Ne Demek?

'Heybedeki turp' ifadesi, genellikle gizli ya da saklı kalan bir şeyin zamanla ortaya çıkacağını anlatmak için kullanılıyor. Yani, ilk bakışta fark edilmeyen ya da anlaşılmayan bir durumun, ilerleyen zamanla gün yüzüne çıkacağı anlamına geliyor. Bu deyim, özellikle birinin ya da bir olayın gerçek yüzünün daha sonra anlaşılacağını anlatan bir ifade olarak sıkça karşımıza çıkmakta. Ekrem İmamoğlu’nun Satılmış Büyükcanayakın’ı eleştirirken kullandığı 'Heybedeki turpun adı' ifadesi de, aslında gizli kalan bir durumun zaman içinde açığa çıkacağına dikkat çekiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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c.ysfalbs

adamın adı soyadı hayattaki bütün misyonunu tamamen açıklıyor 😂 ayrıca turp fabrikası akepenin kendisidir...bunlarda turp bitmez maşallah iyi bilirler turp y... Devamını Gör

Adem Erdoğan

Peker' in kulaklari cinlasin uyusturucu kumar fuhuş ile anian falyali uzerinden siyasetcileri ve burokratlarin listesi heybede demisti turp kartalkaya otelel... Devamını Gör

Adem Erdoğan

Bilirkisi kartalkayadaki otel sahibi gibi akp nin akretide elamani imiş. 89 kisiyi yaktilar , imamogluna oy veren secmenlerin oyunu yakacakmiş.