Satılmış Büyükcanayakın Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" Dediği Satılmış Büyükcanayakın
Satılmış Büyükcanayakın Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" Dediği Satılmış Büyükcanayakın
Satılmış Büyükcanayakın, Türkiye'nin tanınan bilirkişilerinden biri olarak, özellikle kooperatif davaları ve rapor hazırlama konularındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Heybedeki turp' ifadesiyle gündeme gelen Büyükcanayakın, hazırladığı raporlar ve yargıdaki etkisiyle tartışma konusu oldu. Peki, Satılmış Büyükcanayakın kimdir, hangi davalarla adı anılmakta? İmamoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor?
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Satılmış Büyükcanayakın Kimdir?
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Ekrem İmamoğlu ve Satılmış Büyükcanayakın İlişkisi
Satılmış Büyükcanayakın Dava Ve Raporları
"Heybedeki Turp" Ne Demek?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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adamın adı soyadı hayattaki bütün misyonunu tamamen açıklıyor 😂 ayrıca turp fabrikası akepenin kendisidir...bunlarda turp bitmez maşallah iyi bilirler turp y... Devamını Gör
Peker' in kulaklari cinlasin uyusturucu kumar fuhuş ile anian falyali uzerinden siyasetcileri ve burokratlarin listesi heybede demisti turp kartalkaya otelel... Devamını Gör
Bilirkisi kartalkayadaki otel sahibi gibi akp nin akretide elamani imiş. 89 kisiyi yaktilar , imamogluna oy veren secmenlerin oyunu yakacakmiş.