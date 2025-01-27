Satılmış Büyükcanayakın Kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun "Heybedeki Turp" Dediği Satılmış Büyükcanayakın

'Heybedeki turp' ifadesi, genellikle gizli ya da saklı kalan bir şeyin zamanla ortaya çıkacağını anlatmak için kullanılıyor. Yani, ilk bakışta fark edilmeyen ya da anlaşılmayan bir durumun, ilerleyen zamanla gün yüzüne çıkacağı anlamına geliyor. Bu deyim, özellikle birinin ya da bir olayın gerçek yüzünün daha sonra anlaşılacağını anlatan bir ifade olarak sıkça karşımıza çıkmakta. Ekrem İmamoğlu’nun Satılmış Büyükcanayakın’ı eleştirirken kullandığı 'Heybedeki turpun adı' ifadesi de, aslında gizli kalan bir durumun zaman içinde açığa çıkacağına dikkat çekiyor.