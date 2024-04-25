Satılık ve Kiralık Konut Piyasasında Fiyatlar Geriliyor
Satılık ve Kiralık Konut Piyasasında Fiyatlar Geriliyor
sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” Mart raporunda kiralık ve satılık konut piyasasındaki değişimler mercek altına alındı.
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Rapora göre reel satış fiyatlarındaki düşüş 9 aydır devam ediyor.
Reel konut fiyatında düşüş devam ediyor.
Reel satış fiyat endeksindeki düşüş üç büyükşehirde de devam ediyor.
Reel fiyatlarda yıllık değişim negatifte devam ediyor.
Konut arzında düşüşün ardından yükseliş.
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Konut talebinde yavaşlama.
Reel kirada yıllık değişim negatif alanda.
Kiralık konut arzının azalışında duraklama sinyalleri.
Kiralık konut piyasasında talebin önemli bir özelliği de mevsimsel etkiye açık olmasıdır.
Kiralık konut talep göstergesi Ağustos ile Kasım arasında düşerken Aralık’ta ve Ocak’ta bir miktar yükseldi.
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