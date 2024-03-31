Şanlıurfa'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Urfa'da Yerel Seçim Sonuçları! Şanlıurfa'da Seçimleri Kim Kazandı?

Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek 81 ilde belediye başkanlarını seçti. Oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda tüm yurtta 31 Mart yerel seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki Şanlıurfa'da son durum nasıl? Şanlıurfa'da Hangi aday önde? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Şanlıurfa 31 Mart Seçim Sonuçları...