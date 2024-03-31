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Şanlıurfa'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Urfa'da Yerel Seçim Sonuçları! Şanlıurfa'da Seçimleri Kim Kazandı?

Şanlıurfa'da Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Urfa'da Yerel Seçim Sonuçları! Şanlıurfa'da Seçimleri Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:35

Türkiye, bugün sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek 81 ilde belediye başkanlarını seçti. Oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının devam ettiği anlarda tüm yurtta 31 Mart yerel seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki Şanlıurfa'da son durum nasıl? Şanlıurfa'da Hangi aday önde? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Şanlıurfa 31 Mart Seçim Sonuçları...

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Şanlıurfa 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Şanlıurfa 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. 81 ilde hangi partiden belediye başkanı adaylarının kazanacağı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa'da hangi aday önde? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Şanlıurfa Yerel Seçim sonucu 👇

Şanlıurfa'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Şanlıurfa'da Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 19.35 itibarıyla Şanlıurfa genelinde sandıkların yüzde 15,02'si açıldı.

Şanlıurfa'da Hangi Aday Önde?

Şanlıurfa'da Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Şanlıurfa genelinde sandıkların yüzde 15,02'si açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 36,62 oy oranıyla AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül önde. İşte, Şanlıurfa'da son durum: 

  • AK Parti Zeynel Abidin Beyazgül: %36,62

  • YRP Mehmet Kasım Gülpınar: 35,72

  • DEM Parti Celaledin Erkmen: %21,66

  • CHP Mustafa Koyuncu: %1,04

Şanlıurfa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Şanlıurfa'da Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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