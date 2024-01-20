Sana Yaklaşan Herkesin "Ne Kadar da Mükemmel Kokuyor" Diye Düşünmesini Sağlayacak 10 Koku

Taze ve meyvemsi notalar, enerjik ve canlı bir atmosfer yaratır. Portakal, limon veya yeşil elma gibi meyve notaları ile daha ferah ve canlandırıcı bir koku elde edebilirsin. Hem yaz hem de bahar aylarına uyan meyve notaları gerçekten herkesin aşık olacağı tarzda!