Sana Yaklaşan Herkesin "Ne Kadar da Mükemmel Kokuyor" Diye Düşünmesini Sağlayacak 10 Koku
Sana Yaklaşan Herkesin "Ne Kadar da Mükemmel Kokuyor" Diye Düşünmesini Sağlayacak 10 Koku
Herkesin aşık olacağı ve unutamayacağı bir koku arıyor ama bir türlü bulamıyorsan çok doğru bir içeriktesin. Gel birlikte en güzel ve unutulmaz kokuları keşfedelim!
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1. Meyve notaları
2. Misk
3. Sandal ağacı
4. Lavanta
5. Vanilya
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6. Beyaz çiçekler
7. Odunsu kokular
8. Amber
9. Biberiye
10. Ylang ylang
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