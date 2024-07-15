Şampiyon İspanya Oldu Taraftar Birbirine Girdi:İngiliz ve İspanyol Taraftarların Kavgasına Polis Müdahale Etti

Çeyrek finalde veda ettiğimiz EURO 2024 macerasından galip çıkan İspanya oldu. Bu şampiyonlukla İspanya, 4. kez kupayı kazanarak turnuva tarihinin en çok kazanan ülkesi oldu.
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İspanya ve İngiltere arasında geçen final maçının ardından taraftarlar birbirine girdi.
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İki grup sakinleşmeyince olaya polis müdahale etti.
İşte o görüntüler;
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