Görüş Bildir
Haberler
Video
Şampiyon İspanya Oldu Taraftar Birbirine Girdi:İngiliz ve İspanyol Taraftarların Kavgasına Polis Müdahale Etti

Şampiyon İspanya Oldu Taraftar Birbirine Girdi:İngiliz ve İspanyol Taraftarların Kavgasına Polis Müdahale Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 10:09

İçerik Devam Ediyor

Çeyrek finalde veda ettiğimiz EURO 2024 macerasından galip çıkan İspanya oldu. Bu şampiyonlukla İspanya, 4. kez kupayı kazanarak turnuva tarihinin en çok kazanan ülkesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İspanya ve İngiltere arasında geçen final maçının ardından taraftarlar birbirine girdi.

İspanya ve İngiltere arasında geçen final maçının ardından taraftarlar birbirine girdi.

İki grup sakinleşmeyince olaya polis müdahale etti.

İki grup sakinleşmeyince olaya polis müdahale etti.

İşte o görüntüler;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.