Sakaryaspor Taraftarlarının Taktığı “Yeşil” Maskesine Soruşturma
Sakaryaspor Taraftarlarının Taktığı “Yeşil” Maskesine Soruşturma
Trendyol 1. Lig’de Amedspor ile karşılaşan Sakaryaspor’da bir grup taraftarın maça Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım maskesi takarak gittiği sosyal medyada paylaşılmıştı. Taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldı.
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Sakaryaspor taraftarı bir grup, Amedspor maçını izlemeye taktıkları Mahmut Yıldırım maskesiyle gitmişti.
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ÖHD İstanbul, sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek 8 kişiyi gözaltına aldı.
8 taraftar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında idari işlem yapıldı. Taraftarlar hakkında ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" suçundan da adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taraftarlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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