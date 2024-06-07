Ersun Yanal Sürprizi: “Amedspor ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı”

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir’de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı. Amedspor’un 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulunun ardından Yanal ile bir yıllık sözleşme imzalanacak.