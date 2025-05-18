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Şahan Gökbakar Kimdir? Recep İvedik'in Yıldızı Şahan Gökbakar Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Şahan Gökbakar Kimdir? Recep İvedik'in Yıldızı Şahan Gökbakar Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.05.2025 - 20:57

Dikkat Şahan Çıkabilir isimli televizyon programıyla hayatımıza dahil olan ve Recep İvedik serisiyle herkes tarafından tanınmış bir isim haline gelen Şahan Gökbakar kimdir? Özellikle sosyal medya hesabından gündemle alakalı yorumlarıyla herkesin dikkatini üzerine çekmesiyle daha çok merak ediliyor. Oyuncu ve senaryo yazarlığı yapan komedyen Şahan Gökbakar kaç yaşında, nereli? Kiminle evli, kaç çocuğu var? İşte Gökbakar hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Şahan Gökbakar Kimdir?

Şahan Gökbakar Kimdir?

Şahan Gökbakar, son dönemin en popüler komedyenlerinden biri olarak Türk mizahına damga vurmuş bir isimdir. Özellikle yarattığı Recep İvedik karakteriyle milyonlara ulaşan Gökbakar, gişe rekorları kıran filmleri ve sosyal medya üzerinden yaptığı toplumsal paylaşımlarla hem geniş kitlelerce takip edilmekte hem de sık sık gündem yaratmaktadır. 

Oyunculuğa televizyonla adım atan, ardından sinemada özgün tarzını ortaya koyarak kısa sürede fenomenleşen Gökbakar, Türkiye’de popüler kültürün en etkili figürlerinden biri haline gelmiştir.

Şahan Gökbakar Kaç Yaşında?

Şahan Gökbakar Kaç Yaşında?

22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de doğan Şahan Gökbakar, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Yaklaşık 1.80 metre boyunda ve 91 kilogram ağırlığındadır, Terazi burcudur.

Şahan Gökbakar Aslen Nereli?

Şahan Gökbakar Aslen Nereli?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de doğmuş, ancak çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirmiştir. 

Balkan göçmeni bir ailenin torunu olan Gökbakar'ın babası Osman Selçuk Gökbakar, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu bir eczacıdır ve 1988 yılında, Şahan'ın 8. yaş gününde, bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Annesi Lerzan Gökbakar ise ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu olup, bir dönem inşaat sektöründe halkla ilişkiler alanında çalışmıştır.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, sinema sektöründe yönetmen ve senarist olarak tanınmaktadır. İkili, özellikle 'Recep İvedik' film serisinde birlikte çalışarak büyük başarılara imza atmıştır.

Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Gökbakar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamlamıştır.1998 yılında, 350 kişi arasından ilk dörde girerek Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne kabul edilmiş ve 2002 yılında mezun olmuştur.

Şahan Gökbakar'ın Kariyer Başlangıcı

Şahan Gökbakar'ın Kariyer Başlangıcı

Şahan Gökbakar, profesyonel oyunculuk kariyerine 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan hemen sonra adım attı. Televizyon ekranlarında ilk kez 2004 yılında yayınlanan “Zoka” adlı kamera şakası programıyla dikkat çekmeye başladı. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl çıkış, 2005 yılında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Dikkat Şahan Çıkabilir” adlı skeç programı oldu. 

Programdaki enerjisi, doğaçlamaya yatkınlığı ve kendine özgü mizah tarzı sayesinde kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Gökbakar’ın televizyon kariyerindeki bu yükseliş, ileride gişe rekortmeni filmlere uzanan sinema yolculuğunun da temelini oluşturdu. 

Onu ilk keşfeden ve ekranlara taşıyan isim ise Acun Ilıcalı oldu; Gökbakar, Ilıcalı’nın TV8 döneminde dikkatini çekerek “Zoka” programında yer alma şansı yakaladı.

Şahan Gökbakar'ın Özel Hayatı

Şahan Gökbakar'ın Özel Hayatı

Şahan Gökbakar, 23 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu ve model Selin Ortaçlı ile evlenmiştir. Çift, bu mutlu birlikteliklerinden iki çocuk sahibi olmuştur: 2015 doğumlu oğulları Deniz Efe ve 2019 doğumlu kızları Ela. Gökbakar çifti, çocuklarının özel hayatını korumak adına onları kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmiş, ancak zaman zaman sosyal medya üzerinden ailelerine dair paylaşımlarda bulunmuşlardır. 

Selin Ortaçlı, 24 Aralık 1986 tarihinde doğmuş, İtalyan Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2006 yılında Fashion TV tarafından düzenlenen yarışmada 'Gelecek Vadeden En İyi Kadın Model' ödülüne layık görülmüş, ardından oyunculuk eğitimi alarak çeşitli dizi projelerinde yer almıştır. 

Şahan Gökbakar, ailesine olan bağlılığıyla tanınmakta ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça eşi ve çocuklarına olan sevgisini dile getirmektedir.

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Şahan Gökbakar'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Şahan Gökbakar'ın Öne Çıkan Açıklamaları
  • Meclis Lokantası Fiyatlarına Tepki (2022)

  • 'Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba içip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?'

  • Instagram Erişim Engeline Eleştiri (2024)

  • 'Instagram'ı tümden kapatmak ne demek? Bu keyfi kararınızdan dönün ve #instagramı açın!'

  • Kaçak Villa İddialarına Yanıt (2023)

  • 'Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım?'

  • Sosyal Medyada Hakarete Karşı Duruş (2024)

  • Kendisine hakaret eden kullanıcıyla tek şartla uzlaştı: Darüşşafaka'da eğitim gören bir öğrencinin masraflarının karşılanması.

  • Orman Yangınlarına Duyarlılık (2021)

  • 'Köz kovalıyoruz!'

  • Zeytinliklerin Madenciliğe Açılmasına Karşı Çıkış (2022)

  • 'Zeytin ağaçları bu ülkenin zenginliğidir. Bu yanlıştan dönülmeli.'

  • Ahmet Hakan'ı Ti'ye Alması (2023)

  • 'Bu Gabar gibi değil. Toprağımsı ama kekremsi bir havası var.'

  • Dilan Polat'ın Tahliyesine Tepki (2023)

  • 'Kara para aklama suçundan 40 yıl hapis ile yargılananı serbest bırak, tutuksuz yargıla... Ancak sokak röportajında 'gerizekalı' diyeni tutuklu yargıla! Vay beeee...'

  • Sığınmacı Sorununa Dair Açıklama (2023)

  • 'Buna nasıl kimse ses çıkarmaz?'

  • Arapça Tabela Tartışmasına Katkı (2023)

  • 'Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık.'

Şahan Gökbakar'ın Televizyon Kariyeri

Şahan Gökbakar'ın Televizyon Kariyeri

📺 Şahan Gökbakar'ın Televizyon Kariyeri

2003 – Zıbın (TV8)

Şahan Gökbakar'ın ilk televizyon deneyimlerinden biri olan 'Zıbın', 2003'ü 2004'e bağlayan yılbaşı gecesi TV8'de yayımlandı. Program, reklam ve güncel olayları mizahi bir dille ele alarak izleyiciyle buluşturdu.

2004 – Zoka (TV8 & Show TV)

'Zoka', gizli kamera formatında bir eğlence programıdır. Şahan Gökbakar, programın sunuculuğunu ve oyunculuğunu üstlenerek, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşattı. 

2005 – Dikkat Şahan Çıkabilir (TV8 & ATV)

Şahan Gökbakar'ın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan bu skeç programı, farklı karakter tiplemeleriyle dikkat çekti.Program, 2005 yılında TV8'de başlayıp, daha sonra atv'ye geçerek 2006 yılına kadar devam etti. 

2006 – Kime Diyorum Ben (NTV)

NTV ekranlarında yayımlanan bu program, bir talk show formatında hazırlanmıştır. Şahan Gökbakar, güncel konuları mizahi bir dille ele alarak izleyicilere farklı bir deneyim sundu.

2008 – Kolay Gelsin (Kanal 1)

'Kolay Gelsin', doğaçlama skeçlerden oluşan bir komedi programıdır. Şahan Gökbakar, farklı karakterlerle izleyiciyi eğlendirmeyi amaçlamıştır.

Engin Jurnal (TV8)

'Engin Jurnal', Şahan Gökbakar'ın farklı karakterleri canlandırdığı bir programdır.

Şahan Gökabakar'ın Yer Aldığı Filmler

Şahan Gökabakar'ın Yer Aldığı Filmler

  • 2006 – Gen, Tecrit Hastası

  • 2008 – Recep İvedik, Recep İvedik

  • 2009 – Recep İvedik 2, Recep İvedik

  • 2010 – Recep İvedik 3, Recep İvedik

  • 2013 – Celal ile Ceren, Celal

  • 2014 – Recep İvedik 4, Recep İvedik

  • 2016 – Osman Pazarlama, Osman

  • 2017 – Recep İvedik 5, Recep İvedik

  • 2018 – Kayhan, Kayhan

  • 2019 – Recep İvedik 6, Recep İvedik

  • 2022 – Recep İvedik 7, Recep İvedik

  • 2024 – Erdal ile Ece, Erdal

Şahan Gökbakar'ın Güncel Projeleri

Şahan Gökbakar'ın Güncel Projeleri

🎬 2025 – Recep İvedik 8 (Planlanıyor)

Şahan Gökbakar'ın fenomen karakteri Recep İvedik'in sekizinci filmi için hazırlıkların sürdüğü bildiriliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, filmin 2025 sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor. Bu yeni filmde, sosyal medya ve güncel siyasi göndermelerin yer alacağı konuşuluyor. 

🎬 2026 – Celal ile Ceren 2 (Proje Aşamasında)

Şahan Gökbakar, 2013 yılında Ezgi Mola ile birlikte başrolünü paylaştığı 'Celal ile Ceren' filminin devamı üzerinde çalışıyor. 'Celal ile Ceren 2' adlı bu projenin 2026 yılında sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. Ancak, proje henüz geliştirme aşamasında olup, resmi bir vizyon tarihi açıklanmamıştır.

Şahan Gökbakar'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Şahan Gökbakar'ın Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2014 – 41. Altın Kelebek Ödülleri
  • Sinema Özel Ödülü
  • Şahan Gökbakar, Türk sinemasına katkılarından dolayı bu özel ödüle layık görülmüştür. 

🎯 Adaylıklar

  • 2019 – 6. Türkiye Gençlik Ödülleri
  • En İyi Sinema Oyuncusu

  • 'Kayhan' filmindeki performansıyla aday gösterilmiştir. 

  • 2020 – 7. Türkiye Gençlik Ödülleri

  • En İyi Sinema Oyuncusu

  • 'Recep İvedik 6' filmindeki performansıyla aday gösterilmiştir. 

  • 2020 – İzmir Film Festivali

  • En İyi Erkek Oyuncu

  • 'Recep İvedik 6' filmindeki performansıyla aday gösterilmiş, ancak kendi isteğiyle adaylıktan çekilmiştir. 

  • 2020 – Golden Palm Awards

  • En İyi Komedi Oyuncusu

  • Aday gösterilmiştir. 

  • 2020 – Golden Star Awards

  • En İyi Sinema Oyuncusu
  • Aday gösterilmiştir.

Eleştirel Ödül

  • 2017 – 9. Altın Bamya Ödülleri
  • 'Recep İvedik 5' filmi, sinemadaki cinsiyetçi ve klişe anlatımlara dikkat çekmek amacıyla verilen bu ödüle layık görülmüştür.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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