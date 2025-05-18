Şahan Gökbakar Kimdir? Recep İvedik'in Yıldızı Şahan Gökbakar Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Şahan Gökbakar, 22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de doğmuş, ancak çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirmiştir.

Balkan göçmeni bir ailenin torunu olan Gökbakar'ın babası Osman Selçuk Gökbakar, ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu bir eczacıdır ve 1988 yılında, Şahan'ın 8. yaş gününde, bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Annesi Lerzan Gökbakar ise ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu olup, bir dönem inşaat sektöründe halkla ilişkiler alanında çalışmıştır.

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, sinema sektöründe yönetmen ve senarist olarak tanınmaktadır. İkili, özellikle 'Recep İvedik' film serisinde birlikte çalışarak büyük başarılara imza atmıştır.

Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Gökbakar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini ODTÜ Koleji'nde tamamlamıştır.1998 yılında, 350 kişi arasından ilk dörde girerek Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne kabul edilmiş ve 2002 yılında mezun olmuştur.