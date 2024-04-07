Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bugün Yapmaya Başlayabileceğiniz 15 Kişisel Hijyen Tavsiyesi
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bugün Yapmaya Başlayabileceğiniz 15 Kişisel Hijyen Tavsiyesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Sağlıklı ve hijyenik bir yaşam sadece fiziksel sağlığımız için değil aynı zaman da psikolojik sağlık için de oldukça önemlidir. Peki, kişisel hijyeninizi arttırmak için kullanabileceğiniz hangi yöntemler var? Gelin beraber bakalım.
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1. "Çorap firmasında çalışıyorum ve çevremdeki birçok insanın ayaklarının koktuğunu düşündüğünü fark ettim."
2. "Kötü kokan ayakkabılar için bildiğiniz yemek sodası çok daha işe yarıyor."
3. "Hayatımı değiştiren tek yorum sivilceler için mango yememi söylemişti."
4. "Lütfen telefonunuzu temizleyin. Birisi bana kirli telefonlarını gösterince kafayı yiyorum! Yüzüne koyuyorsun onu..."
5. "Yüzünüzü yıkarken en az 60 saniye masaj yapmaya ayırın ve farkı kendiniz görün."
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6. "Eğer kendi kokunu almaya başladıysan emin ol çevrendeki herkes de alıyor..."
7. "Düzenli olarak yastıklarınızı yıkamanız gerektiğini biliyorsunuzdur umarım. Özellikle de yatağınızdaki yastıkları."
8. "Lütfen mutfak lavabonuzu düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Yoksa bakteri dolu bardaklardan su içiyor olabilirsiniz."
9. "Kulağınızın arkasını yıkamayı unutmayın lütfen. Oraların da yıkanması gerekiyor."
10. "Diş ipi kullanmayı deneyin ve diş çürüklerine elveda deyin."
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11. "Tırnaklarınızı da temizlemeniz gerektiğini unutmayın. Özellikle uzun tırnaklarınız varsa düzenli olarak yıkamanız gerekiyor."
12. "Birden fazla ayakkabı kullanarak bakteri ve mantar büyümesini engelleyebilirsiniz. Bir çifti bir gün giyiyorsanız diğer gün diğerini giyebilirsiniz."
13. "Araba direksiyonlarının ne kadar kirlendiğini bilemezsiniz. Düzenli olarak ıslak mendille temizlemek yardımcı olabilir."
14. "Lütfen düzenli olarak göbek deliğinizi temizleyin! Kokabiliyor ve sağlıklı değil..."
15. "Söylememe gerek yoktur diye umuyorum ama lütfen yüzünüz ve vücudunuz için farklı havlular kullanmaya özen gösterin."
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