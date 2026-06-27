Sadece Geceyle Senin Aranda Kalacak Parçalar
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Duygusal şarkılar gece dinlenildiği zaman etkisini daha çok artırıyor. Bu listedeki şarkılar belki büyük listelerde yer almazlar ama hava karardığı zaman müzik listelerinin hakimi olurlar. İşte birbirinden güçlü 10 parça:
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1. Daughter – Candles
2. Keaton Henson – You
3. Syml – Where’s My Love (Acoustic)
4. Novo Amor – Anchor
5. Rhye – Song For You
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6. Sufjan Stevens – Should Have Known Better
7. Hammock – Turn Away and Return
8. Ásgeir – King and Cross
9. William Fitzsimmons – Please Don’t Go
10. Eluvium – Regenerative Being
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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