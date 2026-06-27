article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sadece Geceyle Senin Aranda Kalacak Parçalar

etiket Sadece Geceyle Senin Aranda Kalacak Parçalar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Duygusal şarkılar gece dinlenildiği zaman etkisini daha çok artırıyor. Bu listedeki şarkılar belki büyük listelerde yer almazlar ama hava karardığı zaman müzik listelerinin hakimi olurlar. İşte birbirinden güçlü 10 parça:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Daughter – Candles

Duygusal olarak çok ağır parçalardan biri... Özellikle gece dinlenildiği zaman etkisini yüz katına çıkarıyor.

2. Keaton Henson – You

Vokal neredeyse fısıltı gibi geliyor ve gecede insanın zihnini sakinleştirirken aynı zamanda iç dünyanda da çok şey değişiyor. Gece sessizliğinde dinleyince çok melankolik.

3. Syml – Where’s My Love (Acoustic)

Orijinal versiyonu daha çok bilinse de bu hali de oldukça iyi. İnsanın iç dünyasında birçok şeyi değiştiriyor. Çok sade ama duygusu oldukça ağır.

4. Novo Amor – Anchor

İçine kapanık, sakin ve biraz da melankolik bir parça. İnsan dinledikçe özlem hissiyle dolup taşıyor ve bu duyguya asla engel olamıyor.

5. Rhye – Song For You

Zihninizde dinledikçe yer edecek ve her gece şarkı listenizde görmeye doyamayacağınız bir parça. Özellikle kulaklıkla dinlenince etkisi artıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sufjan Stevens – Should Have Known Better

Çok bilinen bir hit olmasa da duygusal ağırlığı oldukça yüksek. Gece düşüncelerini daha net hale getiriyor.

7. Hammock – Turn Away and Return

Düşünceli gecelerde arka planda eşlik edecek harika bir parça. Sessiz bir iç konuşma gibi hissettiriyor.

8. Ásgeir – King and Cross

Film sahnesi gibi hissettiren bir akışı var. Gece kafanızda milyonlarca senaryo kuruyorsanız bu şarkı tam da o gecelere hitap ediyor.

9. William Fitzsimmons – Please Don’t Go

Çok sade bir anlatımı var ama duygusal yoğunluğu oldukça yüksek. Gece yalnızlığında daha ağır hissediliyor. Abartısız ama oldukça etkili bir parça.

10. Eluvium – Regenerative Being

Düşünceleri yavaşlatmak için ideal bir seçim. Uyku ile uyanıklık arasında bir yerde size eşlik edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın