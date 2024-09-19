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Rus Medyasında Flaş İddia: Türk Bankaları Ülkeden Çekiliyor mu?

Rus Medyasında Flaş İddia: Türk Bankaları Ülkeden Çekiliyor mu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 17:35

Rus Haber Ajansı (TASS), ülkede bulunan Türk bankalarının Rusya ile işlemleri durdurup tek bir bankaya devretmeyi planladığını iddia etti. 

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Rus medyasında Türk bankaları ile ilgili bir iddia yer aldı. TASS isimli haber ajansının iddiasına göre Türk bankaları Rusya ve Belarus ile yapılan işlemleri durdurmayı ve sadece tek bir bankaya devretmeyi planlıyor.

Rus medyasında Türk bankaları ile ilgili bir iddia yer aldı. TASS isimli haber ajansının iddiasına göre Türk bankaları Rusya ve Belarus ile yapılan işlemleri durdurmayı ve sadece tek bir bankaya devretmeyi planlıyor.

TASS'a konuşan Türk bir kaynak, bankaların Rusya ve Belarus ile olan işlemlerden tamamen çekilmek istediğini söyledi.

TASS'a konuşan Türk bir kaynak, bankaların Rusya ve Belarus ile olan işlemlerden tamamen çekilmek istediğini söyledi.

"Emlak Katılım Bankası'na bırakmak istiyorlar."

"Emlak Katılım Bankası'na bırakmak istiyorlar."

Kaynak 'Kısıtlamalar ve yaptırımlar şeklinde ortaya çıkabilecek olası gelecekteki sorunlardan korunmak için tüm bu işlemleri Emlak Katılım Bankası'na bırakmak istiyorlar' diye konuştu.

Kaynak şu anda Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi ile Türk lirası arasındaki ticari işlemlerin yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak şu anda Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi ile Türk lirası arasındaki ticari işlemlerin yürüttüğünü ifade etti.

'Türk bankalarının şirketleri sıkıştırdığı' iddiası.

'Türk bankalarının şirketleri sıkıştırdığı' iddiası.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, daha önce TASS'a yaptığı açıklamada, bankalararası alandaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yerhov, Türk bankalarının Rusya'ya mal transferinde yer alan şirketleri giderek daha fazla 'sıkıştırdığını', transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söylemişti.

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