Rus Medyasında Flaş İddia: Türk Bankaları Ülkeden Çekiliyor mu?
Rus Medyasında Flaş İddia: Türk Bankaları Ülkeden Çekiliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rus medyasında Türk bankaları ile ilgili bir iddia yer aldı. TASS isimli haber ajansının iddiasına göre Türk bankaları Rusya ve Belarus ile yapılan işlemleri durdurmayı ve sadece tek bir bankaya devretmeyi planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TASS'a konuşan Türk bir kaynak, bankaların Rusya ve Belarus ile olan işlemlerden tamamen çekilmek istediğini söyledi.
"Emlak Katılım Bankası'na bırakmak istiyorlar."
Kaynak şu anda Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi ile Türk lirası arasındaki ticari işlemlerin yürüttüğünü ifade etti.
'Türk bankalarının şirketleri sıkıştırdığı' iddiası.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın