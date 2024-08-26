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İş Bankası'nın 100. Yaşını Kutlayan Ziraat Bankası Hiç Beklenmedik Esprili Bir Cevapla Karşılık Aldı

İş Bankası'nın 100. Yaşını Kutlayan Ziraat Bankası Hiç Beklenmedik Esprili Bir Cevapla Karşılık Aldı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.08.2024 - 13:06

Ziraat Bankası, İŞ Bankası'nın 100. yaşını kutladıktan sonra hiç beklenmedik, esprili bir karşılık aldı.

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Cumhuriyetin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 yılında kuruldu. 100 yaşına giren İş Bankası, kutlama mesajlarıyla gündemde.

Cumhuriyetin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 yılında kuruldu. 100 yaşına giren İş Bankası, kutlama mesajlarıyla gündemde.

Mesajlardan ilki kardeş banka olan Ziraat Bankası'ndan gedli.

Mesajlardan ilki kardeş banka olan Ziraat Bankası'ndan gedli.

Ziraat Bankası'nın kutlama mesajı şöyleydi 👇

Ziraat Bankası'nın kutlama mesajı şöyleydi 👇

İş Bankası ise bu mesaja esprili bir dille karşılık verdi 👇

İş Bankası ise bu mesaja esprili bir dille karşılık verdi 👇
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