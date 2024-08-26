İş Bankası'nın 100. Yaşını Kutlayan Ziraat Bankası Hiç Beklenmedik Esprili Bir Cevapla Karşılık Aldı
İş Bankası'nın 100. Yaşını Kutlayan Ziraat Bankası Hiç Beklenmedik Esprili Bir Cevapla Karşılık Aldı
Ziraat Bankası, İŞ Bankası'nın 100. yaşını kutladıktan sonra hiç beklenmedik, esprili bir karşılık aldı.
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Cumhuriyetin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 yılında kuruldu. 100 yaşına giren İş Bankası, kutlama mesajlarıyla gündemde.
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Mesajlardan ilki kardeş banka olan Ziraat Bankası'ndan gedli.
Ziraat Bankası'nın kutlama mesajı şöyleydi 👇
İş Bankası ise bu mesaja esprili bir dille karşılık verdi 👇
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