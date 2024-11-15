Rize'de Meydana Gelen 4.7 Büyüklüğündeki Deprem Sırasında Yaşanan Panik Bir Caminin Kamerasına Yansıdı

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Son birkaç sene içinde deprem yüzünden büyük acılar çektik. Bugün peş peşe iki deprem haberiyle sarsıldık. Sabah 10.46'da Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'daki depremin ardından Rize'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen deprem bir caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yaşanan panik depremin boyutunu gözler önüne serdi.
İşte o anlar;
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