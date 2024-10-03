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Reuters’tan Türkiye İçin Dikkat Çeken Dolar/TL Tahmini!

Reuters’tan Türkiye İçin Dikkat Çeken Dolar/TL Tahmini!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 15:23

Reuters anketine göre liranın, dolar karşısındaki kaybının yıl sonunda yüzde 5’e ulaşması bekleniyor. Yıl sonu için dolar/TL beklentisi ise 36 lira. 

Kaynak: CNBC-e

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Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) dolar/TL tahmini 2024 için 33,2 liraydı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,16 lira.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) dolar/TL tahmini 2024 için 33,2 liraydı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,16 lira.

Reuters Haber Ajansı, gelişmekte olan para birimleri için yaptığı ankete göre, dolar/TL yıl sonunda 36 lira olacak.

Reuters Haber Ajansı, gelişmekte olan para birimleri için yaptığı ankete göre, dolar/TL yıl sonunda 36 lira olacak.

Liranın, dolar karşısındaki kaybının yıl sonunda yüzde 5’e ulaşması bekleniyor. Ankete göre dolar/TL bir ay sonra 34,62, altı ay sonra 37,67 lira, 12 ay sonraysa 41,25 lira olacak.

Liranın, dolar karşısındaki kaybının yıl sonunda yüzde 5’e ulaşması bekleniyor. Ankete göre dolar/TL bir ay sonra 34,62, altı ay sonra 37,67 lira, 12 ay sonraysa 41,25 lira olacak.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmıştı.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmıştı.

Fed'in gelecek faiz indirimlerinde 25 baz puan indirime gideceği yani daha sınırlı indirim yapacağını işaret etmesi ise TL gibi gelişmekte olan para birimlerine pek de olumlu yansımıyor.

Fed'in gelecek faiz indirimlerinde 25 baz puan indirime gideceği yani daha sınırlı indirim yapacağını işaret etmesi ise TL gibi gelişmekte olan para birimlerine pek de olumlu yansımıyor.

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