Real Madrid’in Kiralık Göndereceği Arda Güler İçin Tottenham ve Bayer Leverkusen Karşı Karşıya

Büyük umutlar ile dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak sezon başında peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrasında tempoyu kaçıran sonrasında da teknik direktör Ancelotti’nin yeteri kadar süre vermediği ve gelecek sezon kiralanması kararı verdiği Arda Güler’in yeni sezonda hangi takımda olacağı merakla beklenirken birçok kulüp milli futbolcu için Real Madrid’in kapısını çalıyor.

Geçtiğimiz hafta Milan'ın Arda Güler'i ısrarla istediği haberleri gündeme gelmişti. Şimdi ise Arda Güler için Real Madrid'in kapısını iki dev kulübün daha çaldığı öğrenildi.

İşte Arda Güler haberinin detayları...