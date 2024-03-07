Real Madrid’in Kiralık Göndereceği Arda Güler İçin Tottenham ve Bayer Leverkusen Karşı Karşıya
Real Madrid’in Kiralık Göndereceği Arda Güler İçin Tottenham ve Bayer Leverkusen Karşı Karşıya
Kaynak: https://www.goal.com/tr/haber/tottenh...
Büyük umutlar ile dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak sezon başında peş peşe yaşadığı sakatlıklar sonrasında tempoyu kaçıran sonrasında da teknik direktör Ancelotti’nin yeteri kadar süre vermediği ve gelecek sezon kiralanması kararı verdiği Arda Güler’in yeni sezonda hangi takımda olacağı merakla beklenirken birçok kulüp milli futbolcu için Real Madrid’in kapısını çalıyor.
Geçtiğimiz hafta Milan'ın Arda Güler'i ısrarla istediği haberleri gündeme gelmişti. Şimdi ise Arda Güler için Real Madrid'in kapısını iki dev kulübün daha çaldığı öğrenildi.
İşte Arda Güler haberinin detayları...
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı.
Sezon öncesinde üst üste yaşadığı üç sakatlık, A Milli Takım'ın yıldızının takım arkadaşlarından geri kalmasını sağladı.
2023'te Real Madrid'de resmî maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk karşılaşmasına 2024'te ocak ayında çıktı.
19 yaşındaki yıldız, Arandina ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde sahada yer aldı.
Şu ana kadar toplamda 92 dakika süre alabilen Arda Güler, Santiago Bernabeu'da hünerlerini sergileme fırsatını yeterince bulamadı.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak göndereceği bildirildi.
Kulübün, genç yıldızın yeteneklerine güvendiği ancak fiziksel olarak gelişim sağlaması için Brahim Diaz'da izlediği yöntemi izleyeceği kaydedildi.
Arda Güler'in kiralık olarak transfer etmek için üç Avrupa kulübü devrede. Bunlardan ilkinin AC Milan olduğu zaten daha önce ortaya çıkmıştı.
Defensa Central'de yer alan haberde, İtalyan devinin ardından Almanya Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile Premier Lig kulübü Tottenham'ın da Arda'yı kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Peki size soruyoruz: Arda Güler’e en uygun takım hangisi? Yorumlarda buluşalım 👇
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