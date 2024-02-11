Rapçi Lil Zey Suratını Asık Gördüğü Bir Dinleyicisini "Ya Yüzünü Düzelt Ya Arkaya Git" Diyerek Uyardı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@samazingos/vi...
Birçok müzisyen sahnede şarkılarını söylerken ön sıralardaki seyircilerin enerjisinden etkilendiklerini söyler. Son yılların öne çıkan rap müziğin nasir kadın seslerinden Lil Zey de bir dinleyicisiyle bu durumdan ötürü gündem olan bir olay yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahnede şarkısına başlayacağı esnada bir dinleyicisi Lil Zey'in dikkatini çekti ve mikrofonu bırakıp yanına gitti.
Suratını asık gördüğü dinleyicisini "Ya yüzünü düzelt ya arkaya git." diyerek uyardığı o anlar kimileri tarafından haklı bulunurken kimileri ise tepki gösterdi.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda