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Rapçi Lil Zey Suratını Asık Gördüğü Bir Dinleyicisini "Ya Yüzünü Düzelt Ya Arkaya Git" Diyerek Uyardı

Rapçi Lil Zey Suratını Asık Gördüğü Bir Dinleyicisini "Ya Yüzünü Düzelt Ya Arkaya Git" Diyerek Uyardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 20:29

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Birçok müzisyen sahnede şarkılarını söylerken ön sıralardaki seyircilerin enerjisinden etkilendiklerini söyler. Son yılların öne çıkan rap müziğin nasir kadın seslerinden Lil Zey de bir dinleyicisiyle bu durumdan ötürü gündem olan bir olay yaşadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@samazingos/vi...
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Sahnede şarkısına başlayacağı esnada bir dinleyicisi Lil Zey'in dikkatini çekti ve mikrofonu bırakıp yanına gitti.

Sahnede şarkısına başlayacağı esnada bir dinleyicisi Lil Zey'in dikkatini çekti ve mikrofonu bırakıp yanına gitti.

Suratını asık gördüğü dinleyicisini "Ya yüzünü düzelt ya arkaya git." diyerek uyardığı o anlar kimileri tarafından haklı bulunurken kimileri ise tepki gösterdi.

Suratını asık gördüğü dinleyicisini "Ya yüzünü düzelt ya arkaya git." diyerek uyardığı o anlar kimileri tarafından haklı bulunurken kimileri ise tepki gösterdi.

İşte o anlar;

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