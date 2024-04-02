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Rap Dünyasının Epstein'ı Olarak Anılan Diddy, Hakkında Açılan Davalardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı

Rap Dünyasının Epstein'ı Olarak Anılan Diddy, Hakkında Açılan Davalardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı

Magazin Taciz
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 12:35

Geçtiğimiz günlerde evine polis tarafından baskın yapılan ve çeşitli birçok suç dolayısıyla delil toplanan Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, evine yapılan baskınların ardından Instagram'a döndü ve kızıyla birlikte çekilmiş bir Paskalya fotoğrafını paylaştı. Bir de yorumları kapattı. Detaylar 👇

Kaynak: https://people.com/diddy-returns-to-i...
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Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sallayan bir haberle gündeme gelmişti.

Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sallayan bir haberle gündeme gelmişti.
onedio.com

Piyasadaki birçok ünlü ismin de bulaştığı insan ve silah kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçların arkasında adını duyduğumuz isimin evine polis tarafından baskın yapıldı.

Piyasadaki birçok ünlü ismin de bulaştığı insan ve silah kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçların arkasında adını duyduğumuz isimin evine polis tarafından baskın yapıldı.
onedio.com

Suçlamaların ve evine yapılan baskının ardından ortalıktan kaybolan ismin özel jeti takip edilmiş ve Karayipler'de olduğu düşünülmüştü.

Suçlamaların ve evine yapılan baskının ardından ortalıktan kaybolan ismin özel jeti takip edilmiş ve Karayipler'de olduğu düşünülmüştü.
onedio.com

İddialar sonrası müzik dünyasının Epstein'ı olarak anılmaya başlanan Diddy'nin daha önce Usher ve Justin Bieber gibi isimlere psikolojik ve fiziksel zararlar verdiği de tahmin edilmişti.

İddialar sonrası müzik dünyasının Epstein'ı olarak anılmaya başlanan Diddy'nin daha önce Usher ve Justin Bieber gibi isimlere psikolojik ve fiziksel zararlar verdiği de tahmin edilmişti.
onedio.com

Soruşturma hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

Diddy geçtiğimiz pazar Instagram'da 17 aylık birlikte yaşadığı kızı Dana Tran'le bir dizi fotoğraf paylaştı.

Diddy geçtiğimiz pazar Instagram'da 17 aylık birlikte yaşadığı kızı Dana Tran'le bir dizi fotoğraf paylaştı.
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Ünlü rapçi fotoğrafının açıklamasına "Bebek Sevgi'den MUTLU PASKALYALAR 🩷" açıklamasını ekledi

Ünlü rapçi fotoğrafının açıklamasına "Bebek Sevgi'den MUTLU PASKALYALAR 🩷" açıklamasını ekledi

Fotoğraflarda, Diddy'nin en küçük çocuğu renkli kıyafetlerle poz verirken görülüyor.

Fotoğraflarda, Diddy'nin en küçük çocuğu renkli kıyafetlerle poz verirken görülüyor.

Aralarında çiçek desenli bir elbise, uyumlu bir çanta ve pembe ceket gibi kombinler bulunuyor. Ayrıca mor bir kıyafet içinde tütü ve kare ceket de yer alıyor.

Ayrıca ünlü rapçi bu Instagram paylaşımında yorumları da kapattı.

Ayrıca ünlü rapçi bu Instagram paylaşımında yorumları da kapattı.

Peki sen Sean "Diddy" Combs'un bu mutlu paskalya paylaşımı hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki sen Sean "Diddy" Combs'un bu mutlu paskalya paylaşımı hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇
onedio.com

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