Rap Dünyasının Epstein'ı Olarak Anılan Diddy, Hakkında Açılan Davalardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı
Rap Dünyasının Epstein'ı Olarak Anılan Diddy, Hakkında Açılan Davalardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı
Kaynak: https://people.com/diddy-returns-to-i...
Geçtiğimiz günlerde evine polis tarafından baskın yapılan ve çeşitli birçok suç dolayısıyla delil toplanan Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, evine yapılan baskınların ardından Instagram'a döndü ve kızıyla birlikte çekilmiş bir Paskalya fotoğrafını paylaştı. Bir de yorumları kapattı. Detaylar 👇
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Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sallayan bir haberle gündeme gelmişti.
Piyasadaki birçok ünlü ismin de bulaştığı insan ve silah kaçakçılığı, tecavüz, fuhuş ve şiddet gibi suçların arkasında adını duyduğumuz isimin evine polis tarafından baskın yapıldı.
Suçlamaların ve evine yapılan baskının ardından ortalıktan kaybolan ismin özel jeti takip edilmiş ve Karayipler'de olduğu düşünülmüştü.
İddialar sonrası müzik dünyasının Epstein'ı olarak anılmaya başlanan Diddy'nin daha önce Usher ve Justin Bieber gibi isimlere psikolojik ve fiziksel zararlar verdiği de tahmin edilmişti.
Diddy geçtiğimiz pazar Instagram'da 17 aylık birlikte yaşadığı kızı Dana Tran'le bir dizi fotoğraf paylaştı.
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Ünlü rapçi fotoğrafının açıklamasına "Bebek Sevgi'den MUTLU PASKALYALAR " açıklamasını ekledi
Fotoğraflarda, Diddy'nin en küçük çocuğu renkli kıyafetlerle poz verirken görülüyor.
Ayrıca ünlü rapçi bu Instagram paylaşımında yorumları da kapattı.
Peki sen Sean "Diddy" Combs'un bu mutlu paskalya paylaşımı hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇
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