Rap Dünyasının Epstein'ı Olarak Anılan Diddy, Hakkında Açılan Davalardan Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı

Geçtiğimiz günlerde evine polis tarafından baskın yapılan ve çeşitli birçok suç dolayısıyla delil toplanan Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean John Combs, sahne adıyla Diddy, evine yapılan baskınların ardından Instagram'a döndü ve kızıyla birlikte çekilmiş bir Paskalya fotoğrafını paylaştı. Bir de yorumları kapattı. Detaylar 👇