Ramazan Bayramı Tatilinin 9 Güne Çıkarılması Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!
Ramazan Bayramı Tatilinin 9 Güne Çıkarılması Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kimileri bu tatil haberine çok sevinirken kimileri de bu süresinin gereksiz fazla olduğunu savundu. Sosyal medyada bu konuyla ilgili tartışmalar başladı!
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11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı sona erdi. Ramazan Bayramı arefesi 9 Nisan Salı gününe denk geldi, bayramın ilk günü ise çarşamba günü kutlandı.
Bayrama günler kala açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” açıklamasında bulunmuştu.
Bayram tatili süresinin 9 gün olduğunu duyanların büyük bir çoğunluğu şehir dışına akın etti adeta.
Özellikle çalışanlar ve öğrencilerin trafiğinin yoğun olduğu tatil döneminde vatandaşlar rotalarını ya memleketlerine ya da tatil beldelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı süresinin uzunluğu ise sosyal medyada tartışma başlattı. Bazıları bu sürenin uzatılamasına sevinirken bazıları da gereksiz olduğunu düşünerek tepki gösterdi.
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