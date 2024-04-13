Ramazan Bayramı Tatilinin 9 Güne Çıkarılması Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatıldı. Kimileri bu tatil haberine çok sevinirken kimileri de bu süresinin gereksiz fazla olduğunu savundu. Sosyal medyada bu konuyla ilgili tartışmalar başladı!